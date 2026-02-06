Mel Gibson aurait demandé à Sophie Marceau « Tu veux être ma princesse ? »

Mel Gibson et la scénariste Rosalind Ross ont officiellement mis fin à leur relation après neuf ans de vie commune, une séparation tenue secrète pendant près d’un an avant d’être confirmée par la presse américaine. Le couple, qui partage un fils âgé de huit ans, a publié une déclaration commune rappelant leur volonté commune de préserver l’équilibre familial et d’assurer une coparentalité apaisée.

Selon le communiqué transmis au magazine People, les deux ex-compagnons ont souhaité calmer les rumeurs et insister sur leur priorité : l’enfant qu’ils élèvent ensemble. Le texte, cité par les médias, indique qu’“bien qu’il soit triste de tourner la page, nous avons la chance d’avoir un magnifique fils et nous continuerons d’être les meilleurs parents possibles”. Les informations disponibles précisent que la séparation avait eu lieu discrètement environ un an avant l’annonce publique.

Cette rupture conclut une période difficile pour Mel Gibson, déjà affecté par des événements extérieurs. En janvier 2025, la résidence de l’acteur à Malibu a été ravagée par les incendies qui ont frappé la Californie. Il confiait alors à NewsNation que la situation était “dévastatrice”, tout en assurant que sa famille était saine et sauve. Entre pertes matérielles et bouleversements personnels, l’année a été marquée pour l’acteur par plusieurs épreuves.

Rencontres de tournage et souvenirs : Sophie Marceau évoque Braveheart

De son côté, Sophie Marceau, 59 ans, revient sur le devant de la scène avec le film LOL 2.0, dirigé par Lisa Azuelos, où elle incarne Anne, une mère confrontée aux changements liés à l’âge adulte de ses enfants. Lors de son passage dans l’émission Télématin le 5 février, l’actrice est revenue sur sa rencontre avec Mel Gibson sur le tournage de Braveheart en 1995, une anecdote de casting qui a marqué sa carrière.

Sophie Marceau a relaté que Mel Gibson l’avait contactée directement avant le tournage avec une phrase directe, citée dans les médias : “Do you like to be my princess ?” — traduction : “Tu veux être ma princesse ?”. Selon ses souvenirs, Gibson l’avait repérée notamment dans des magazines japonais et cherchait une comédienne française pour le rôle d’Isabelle de France.

Initialement, Sophie Marceau décrit une première impression positive : un réalisateur serein et professionnel sur le plateau. Mais, quelques mois après le tournage, une rencontre ultérieure à Hollywood l’a surprise. Elle a raconté ne pas l’avoir reconnu, évoquant un comportement qu’elle a qualifié de “nerveux, parano” et des éclats de voix, ce qui a modifié son souvenir de la collaboration.

