Meiway: sa fille Astrid s’est mariée

Quelques années après le mariage de Maryline Ehui, une autre fille de Meiway vient de convoler en justes noces le samedi 29 avril 2023 à Londres. L’information a été rendue publique par le chanteur à travers une vidéo sur sa page Facebook.

Astrid Ehui, la deuxième fille du chanteur ivoirien Fréderic Ehui, connu plus sous le pseudonyme Meiway s’est mariée ce samedi 29 avril 2023 à Londres, à la suite de sa sœur aînée Marilyne Ehui.

En tant que tant père fier, heureux et comblé, le chanteur a accompagné sa deuxième fille bras dessus, bras dessous jusqu’à l’autel à son futur époux.

La vidéo de ce grand moment particulier de joie a été publiée par le chanteur lui-même sur sa page Facebook le dimanche 30 avril 2023. Il a accompagné cette vidéo d’un message rempli d’émotion. « Astrid s’est mariée. Quel bonheur pour un Père d’accompagner sa Fille devant Dieu et les hommes, convoler en justes noces avec son compagnon. Heeeey oui…Astrid s’est mariée ce samedi 29 Avril 2023 à Londres (Angleterre). Que Dieu bénisse leur union, son époux et elle », écrit-il.

Par ailleurs, les amis, les proches et la famille étaient également présents pour apporter leurs bénédictions au couple. Pour rappel, dans son album « Appolo 95 », Meiway a rendu hommage à deuxième fille, à travers le titre « Astrid ». Et à l’en croire, Astrid est le prénom de sa deuxième fille. Il a donc composé cette chanson pour célébrer sa naissance et lui témoigner son amour paternel. Le clip avait même été réalisé sur la belle plage de Monogaga à San Pedro.

