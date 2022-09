« Meilleure chanson de l’histoire de la musique »: Kanye West encense le titre « Essence » de Wizkid

Le légendaire rappeur américain et magnat de la mode, Kanye West a qualifié la chanson à succès, Essence, de Wizkid avec Tems, comme la meilleure chanson de l’histoire de la musique à ce jour.

Kanye West ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’il s’agit de donner son avis sur une chanson. Le rappeur et ex mari de la star de téléréalité Kim Kardashian vient encore de le prouver dans un post sur son Instagram.

En effet, pour valider le talent de Wizkid, la star nigériane d’Afrobeat Ye a posté la couverture de sa chanson essence sur les réseaux sociaux, accompagnée d’une belle légende qui suscite l’admiration de tous les nigérians. « Meilleure chanson de l’histoire de la musique à ce jour », a-t-il écrit.

Essence, qui a été déclarée tube officiel de l’été 2021, a dominé le palmarès des panneaux d’affichage avec son remix mettant en vedette Justin Beiber. Le morceau a reçu de nombreuses nominations lors de différentes cérémonies de remise de prix, y compris les Grammys, et a remporté le BET Award de la meilleure collaboration.

Le morceau sorti en 2020 a récemment été certifié Or par la RIAA après s’être vendu à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis, une première dans l’histoire du showbiz africain.

Dans d’autres messages, Kanye a également partagé ses chansons préférées, notamment « Church Girl » de Beyoncé, issue de son dernier album « Renaissance ». Il a également étiqueté « God did » de Dj Khaled ft Rick Ross comme la chanson de l’année et enfin « Pensée et prières » d’Anthony Jeselnik comme l’un de ses morceaux favoris.