Médias : Claudy Siar quitte RFI et tourne la page des médias publics français

Après plusieurs années à incarner l’une des voix les plus influentes des cultures africaines sur les ondes francophones, Claudy Siar n’est plus à l’antenne de RFI. Son départ, désormais acté, marque la fin d’un chapitre emblématique pour la radio internationale, mais aussi un tournant personnel pour l’animateur engagé.

Selon plusieurs informations concordantes et ses propres déclarations publiques, la relation entre Claudy Siar et RFI s’est progressivement dégradée. L’animateur évoque une situation « très difficile », affirmant que « les choses sont très mal engagées » avec la radio du groupe France Médias Monde.

Sans qu’un communiqué officiel détaillé ne vienne clarifier les circonstances exactes de cette séparation, tout indique une rupture de fait. La fin de son émission emblématique, Couleurs Tropicales, symbolise cette séparation et marque la disparition d’un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musiques africaines et caribéennes.

Pour expliquer cette mise à l’écart, Claudy Siar pointe directement ses prises de position publiques. Il estime avoir payé un « lourd tribut » pour ses engagements humanistes et panafricanistes, notamment sur des sujets sensibles comme les discriminations, les inégalités ou encore les relations entre l’Afrique et la France.

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L’animateur laisse entendre qu’une incompatibilité croissante s’est installée entre sa liberté de ton et les exigences éditoriales d’un média public international. Selon lui, ses positions, jugées trop tranchées dans certains cercles, auraient fini par provoquer son éviction progressive.

Un précédent avec France 24

Ce départ de RFI intervient dans la continuité d’un premier épisode marquant : son éloignement de France 24. L’animateur avait quitté en 2024 l’émission culturelle À l’Affiche, avant d’évoquer par la suite un licenciement lié, là encore, à ses prises de position.

Pour Claudy Siar, ces deux épisodes s’inscrivent dans une même logique : celle d’un désaccord profond entre son engagement personnel et les limites tolérées au sein de certains médias publics français.

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Mais loin de marquer un retrait, ce départ ouvre une nouvelle phase dans la carrière du journaliste. Claudy Siar a en effet annoncé son implication dans un projet médiatique panafricain porté par NewWorld TV, au Togo.