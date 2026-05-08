Média au Bénin: la HAAC met en demeure Banamè FM

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pris, le 28 avril 2026 à Cotonou, la décision n°26-019/HAAC mettant en demeure la promotrice de la radiodiffusion sonore privée non commerciale Banamè FM.

Selon le document officiel, cette mesure fait suite au non-respect des obligations prévues dans la convention signée entre la radio et l’institution de régulation. La HAAC rappelle que le fonctionnement des médias au Bénin est encadré par la Constitution, le Code de l’information et de la communication, ainsi que la loi organique portant création de la HAAC.

Un rappel déjà adressé en 2025

L’institution de régulation souligne qu’une première mise en demeure avait été adressée à la promotrice de Banamè FM le 17 novembre 2025, sans suite satisfaisante. Cette nouvelle décision vise donc à obtenir le respect des engagements contractuels.

L’article premier de la décision exige le respect des obligations contenues dans la convention. L’article 2 précise qu’en cas de non-respect, Banamè FM s’expose au retrait de sa fréquence, conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi n°2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la HAAC. La décision est entrée en vigueur dès sa signature et sera notifiée à la promotrice de la radio avant sa publication au Journal officiel.