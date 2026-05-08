Benin Web TV
LIVE

Média au Bénin: la HAAC met en demeure Banamè FM

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pris, le 28 avril 2026 à Cotonou, la décision n°26-019/HAAC mettant en demeure la promotrice de la radiodiffusion sonore privée non commerciale Banamè FM.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
1 243vues
Média au Bénin: la HAAC met en demeure Banamè FM
Publicité
1 min de lecture
Google News

Selon le document officiel, cette mesure fait suite au non-respect des obligations prévues dans la convention signée entre la radio et l’institution de régulation. La HAAC rappelle que le fonctionnement des médias au Bénin est encadré par la Constitution, le Code de l’information et de la communication, ainsi que la loi organique portant création de la HAAC.

Un rappel déjà adressé en 2025

L’institution de régulation souligne qu’une première mise en demeure avait été adressée à la promotrice de Banamè FM le 17 novembre 2025, sans suite satisfaisante. Cette nouvelle décision vise donc à obtenir le respect des engagements contractuels.

L’article premier de la décision exige le respect des obligations contenues dans la convention. L’article 2 précise qu’en cas de non-respect, Banamè FM s’expose au retrait de sa fréquence, conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi n°2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la HAAC. La décision est entrée en vigueur dès sa signature et sera notifiée à la promotrice de la radio avant sa publication au Journal officiel.

Articles liés

Niger : deux journalistes libérés après plusieurs mois de détentionNiger : deux journalistes libérés après plusieurs mois de détentionBénin: le gouvernement fixe les nouveaux frais de déclaration des associations et fondationsBénin: le gouvernement fixe les nouveaux frais de déclaration des associations et fondationsCotonou: la SIRAT explique l’accumulation d’eau dans plusieurs zones après les fortes pluies du 6 mai et rassureCotonou: la SIRAT explique l’accumulation d’eau dans plusieurs zones après les fortes pluies du 6 mai et rassureAbomey-Calavi: un homme condamné à 36 mois de prison pour vol de motoAbomey-Calavi: un homme condamné à 36 mois de prison pour vol de moto
Merci pour votre lecture — publicité