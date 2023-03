Me Ousseynou Fall, avocat de Sonko, suspendu par l’ordre des avocats

L’affaire Ousmane Sonko connaît un nouveau rebondissement avec la suspension de Me Ousseynou Fall, l’un des principaux avocats de Sonko. Cette décision a été prise par le bureau de l’Ordre des avocats du Sénégal suite à une plainte du juge Pape Mohamed Diop en charge du dossier.

La suspension de Me Ousseynou Fall a été annoncée par Ousmane Sonko lui-même sur sa page Twitter. Elle intervient après des échanges houleux entre l’avocat et le juge Pape Mohamed Diop lors de l’audience du 16 mars dernier. Cette suspension empêche Me Fall de défendre Sonko lors du procès en diffamation prévu le 30 mars.

Me Ousseynou Fall est un avocat reconnu et expérimenté, membre de la défense d’Ousmane Sonko dans l’affaire PRODAC. Il a bâti sa réputation en défendant de nombreuses affaires et en se battant pour la justice et les droits de ses clients. La suspension de Me Fall a suscité de vives réactions, notamment de la part d’Ousmane Sonko, qui dénonce un parti pris flagrant de la part du Bâtonnier et de l’Ordre des avocats. Cette décision est également critiquée par le maire de Ziguinchor qui s’exprime sur les réseaux sociaux.

Les conséquences pour l’affaire Sonko

La suspension de Me Ousseynou Fall, qui intervient à quelques heures du procès pour diffamation opposant Sonko au ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang, pourrait avoir un impact sur l’issue de cette affaire. Privé de l’un de ses principaux avocats, Ousmane Sonko devra compter sur le reste de son équipe de défense pour affronter ce procès.