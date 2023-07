Mbappé écarté: l’UNFP menace le PSG

-Publicité-

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Philippe Piat, le président de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), est revenu sur la mise à l’écart de Kylian Mbappé par le PSG. Il met en garde le club français, dont la gestion du natif de Bondy pourrait devenir illégale après le 1er septembre.

La tension entre le PSG et Kylian Mbappé est à son paroxysme. Refusant toujours de prolonger son contrat et de quitter le club cet été, le natif de Bondy a été écarté du groupe parisien pour la tournée au Japon. Et si le champion du monde 2018 ne change toujours pas d’avis avant la fin du mercato, le Paris Saint-Germain envisage de le laisser en tribune durant toute la saison prochaine, avant son départ libre fin juin 2024. Seulement, de telles méthodes peuvent valoir des sanctions au club de la capitale.

Les médias espagnols ont rapporté ce week-end que, en cas de recours en justice, Mbappé aurait probablement gain de cause, car les pratiques du Paris Saint-Germain sembleraient en contradiction avec les droits des travailleurs. Parallèlement, l’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) suit de près cette situation. Dans une interview accordée à RMC Sport, le président de l’UNFP a même mis en garde le PSG.

« C’est une guerre d’usure. La situation réglementaire permet au club de faire avec son effectif tel qu’il le veut. Après le 1er septembre, il faut que les choses reviennent. C’est une coïncidence que le mercato s’arrête au 1er septembre. Ça permet au club de gérer son effectif jusqu’à un moment donné. Après cela, il ne peut pas faire comme il veut », a d’abord lancé Philippe Piat, relayé par Footmercato.

« Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail »

Il poursuit sur un ton bien plus menaçant vis-à-vis du club français: « Si les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur une sortie de crise, on sera obligé de demander le respect des textes. Le respect des textes, c’est de permettre à Mbappé de s’entraîner normalement, probablement d’obliger le club à le faire jouer car sinon, ce serait un harcèlement.

Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail. Quand il s’agit d’un joueur pas très connu, on peut faire croire qu’il n’est pas en forme. En ce qui concerne le meilleur joueur du monde, ce n’est pas possible de laisser croire que ce n’est pas pour des raisons de sanction. Le texte auquel je fais allusion prévoit des sanctions si un joueur est mis sur la touche pour des raisons qui ne sont pas sportives. Des procédures seront mises en œuvre », a-t-il ainsi conclu.

Le bras de fer entre les deux parties est limité sur la durée et les textes semblent du côté de Kylian Mbappé. L’international français est d’ailleurs apparu tout sourire au moment de signer des autographes à la sortie du centre d’entraînement de Poissy, ce weekend.

