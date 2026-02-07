Maxime Dereymez absent de DALS, il tacle la production

Maxime Dereymez, figure emblématique de Danse avec les stars , n’apparaît pas au casting de la nouvelle saison après le désistement de sa partenaire initiale Maëlle Pistoia l’an dernier. Le danseur confie dans le podcast Confidences by Audrey son incompréhension et son amertume face à l’absence de communication de la production, tandis que celle-ci a choisi de rappeler d’anciennes vedettes comme Christian Millette et d’engager de nouveaux professionnels tels que Dorian Rollin.

Maxime Dereymez, figure emblématique de Danse avec les stars, n’apparaît pas au casting de la nouvelle saison après le désistement de sa partenaire initiale Maëlle Pistoia l’an dernier. Le danseur confie dans le podcast Confidences by Audrey son incompréhension et son amertume face à l’absence de communication de la production, tandis que celle-ci a choisi de rappeler d’anciennes vedettes comme Christian Millette et d’engager de nouveaux professionnels tels que Dorian Rollin.

Sur le podcast, Maxime Dereymez résume la situation en des termes directs : « Mon téléphone n’a pas sonné. Il y a certainement des raisons. Il faut appeler la production ». Il affirme ne pas avoir reçu d’explications et souligne que d’autres professionnels se trouvent dans la même attente de réponse. Le danseur évoque aussi sa volonté de poursuivre l’aventure et la déception liée au contexte du désistement de Maëlle, annoncé quelques semaines avant le lancement de la saison précédente.

Maxime rappelle par ailleurs la qualité de son ultime participation, qui, selon lui, avait plu à la production. « Je m’étais dit que pour cette année, puisqu’ils ont adoré ma saison il y a deux ans… mais c’est pas le cas », déclare-t-il. Ces déclarations témoignent d’une incompréhension publique quant aux choix de casting opérés par l’émission.

Parcours et performance : un pro de l’émission absent cette saison

Maxime Dereymez est présent dans la mémoire du programme depuis les premières saisons. Il a terminé deuxième lors de la première édition aux côtés de Sofia Essaïdi puis a remporté l’édition suivante avec Shy’m. Au fil des saisons, il a été partenaire de personnalités variées : Estelle Lefébure, Laury Thilleman, Tonya Kinzinger, Sophie Vouzelaud, Caroline Receveur, Arielle Dombasle et Pamela Anderson.

Sa participation a connu des hauts et des bas : lors de la saison 11, il a été éliminé dès le premier soir avec Lââm, puis il était absent de la saison suivante. Il a effectué un retour remarqué en 2024 en dansant avec Keiona, duo qui a atteint la demi-finale avant de s’incliner face à Natasha St-Pier et Anthony Colette, lauréats de la treizième saison.

Pour la saison précédente, Maxime devait initialement former un couple avec Maëlle Pistoia, la gagnante de The Voice, mais le désistement de la chanteuse a entraîné des répercussions sur sa présence au sein du programme. Il relate que ce retrait, intervenu à quelques semaines du lancement, a eu un impact déterminant sur son retour éventuel.

Interrogé sur les motifs de son absence, le danseur suggère que plusieurs hypothèses pourraient être envisagées mais renvoie la responsabilité des explications à la production. Il signale aussi que d’autres danseurs attendent des nouvelles et que, pour l’heure, le silence des équipes de l’émission reste notable.