Maxime Chattam, ex de Faustine Bollaert, explique ce qu’il ne veut pas transmettre à ses enfants

Maxime Chattam , invité récent de l’émission La Maison des Maternelles , a livré une réflexion franche et personnelle sur la parentalité, ses préoccupations en tant que père et l’éducation qu’il souhaite transmettre à ses enfants, évoquant notamment ses craintes face au phénomène du masculinisme et l’importance d’un héritage moral plutôt qu’un héritage purement génétique.

Maxime Chattam, invité récent de l’émission La Maison des Maternelles, a livré une réflexion franche et personnelle sur la parentalité, ses préoccupations en tant que père et l’éducation qu’il souhaite transmettre à ses enfants, évoquant notamment ses craintes face au phénomène du masculinisme et l’importance d’un héritage moral plutôt qu’un héritage purement génétique.

L’auteur à succès, connu pour ses thrillers psychologiques, est intervenu sur le plateau quelques mois après l’annonce de sa séparation avec la journaliste et animatrice Faustine Bollaert. Parents de Peter et Abbie, ils ont été au centre des propos de Chattam, qui a alterné sérieux et autodérision dans ses réponses aux chroniqueuses.

Interrogé sur la manière dont il élève ses enfants, l’écrivain a insisté sur la transmission d’outils de compréhension du monde plutôt que sur l’imposition d’une pensée unique. « Oui, j’ai des peurs à ce niveau‑là, mais je les encadre, je leur parle beaucoup, j’essaie de leur donner des clés de compréhension du monde. J’essaie de ne pas leur dire comment il faut penser… », a‑t‑il déclaré sur le plateau.

Publicité

Un papa conscient des dérives de son époque

Face aux chroniqueuses, Maxime Chattam a abordé des sujets sensibles liés aux évolutions sociales actuelles. Il a cité parmi ses inquiétudes la progression de certains discours radicaux et a exprimé de manière très personnelle ses craintes vis‑à‑vis du masculinisme. « Moi j’ai un fils. Si un jour il se montrait masculiniste, je me dirais que c’est un échec en tant que père », a‑t‑il confié, plaçant l’éventuelle adhésion à cette idéologie au cœur de ses interrogations paternelles.

Sans adopter un ton moralisateur, l’auteur a détaillé sa méthode éducative : un dialogue permanent avec ses enfants, un encadrement des peurs et la volonté de leur fournir des repères intellectuels et humains. Il a mis en avant la nécessité, selon lui, d’expliquer le monde plutôt que d’édicter des règles de pensée, un positionnement qui vise à préparer les enfants aux débats contemporains tout en préservant leur autonomie de jugement.

Lorsque la conversation a glissé sur la notion d’héritage, l’ambiance s’est allégée. Interrogé sur ce qu’il souhaiterait ne pas transmettre à ses enfants, Maxime Chattam a répondu sur un ton humoristique et spontané : « Mes pieds ! » Cette remarque a provoqué des rires parmi les participants de l’émission et a servi de contrepoint à des réflexions plus graves sur la transmission des valeurs.

Publicité