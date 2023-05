Mauvaise nouvelle pour Koffi Olomidé: Burna Boy brise son plus grand rêve

- Publicité-

Le chanteur nigérian Burna Boy a brisé le plus grand rêve du chanteur congolais Koffi Olomidé en France avec plus de 40 000 spectateurs.

Rêve Brisé pour Koffi Olomidé. Le samedi 20 mai 2023, Burna Boy a rempli la prestigieuse salle La Défense Arena de Paris réalisant ainsi l’ultime rêve de Koffi Olomidé. Il s’agit d’un spectacle livré pour le compte de sa tournée mondiale.

En réalisant cet exploit, celui qui a été deux fois Grammy Awards en 2019 avec son album “African Giant” et en 2020 avec son 5ème album « Twice As Tall », Burna Boy met ainsi en difficulté Koffi Olomidé.

Pour rappel, reçu sur l’émission La Télé d’Ici de la NCI en Côte d’Ivoire, alors qu’il célébrait ses 45 ans de carrière musicale, Koffi Olomidé avait annoncé qu’il sera le premier artiste africain à remplir la prestigieuse salle La Défense Arena de Paris en France. Malheureusement, il sera peut-être le deuxième mais plus le premier artiste africain.

Comme si ça ne suffisait pas, le chanteur nigérian Burna Boy, 31 ans y sera encore en spectacle le 3 juin 2023 au stade de Londres avec au moins 60 000 places.

