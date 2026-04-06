Mauritanie : Zeine Ould Zeidane va prendre la direction du département Afrique du FMI

Le Mauritanien Zeine Ould Zeidane prendra officiellement la tête du département Afrique du Fonds monétaire international le 1er mai 2026. Il succédera à Abebe Aemro Selassie, qui occupait ce poste depuis 2016. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a salué sa nomination et exprimé sa confiance dans sa capacité à conduire les travaux du département.

Entré au sein du Fonds en 2012, Zeidane a exercé des responsabilités importantes, notamment comme directeur adjoint du département Moyen-Orient et Asie centrale, où il supervisait les relations avec les pays du Golfe. À ce titre, il a joué un rôle clé dans l’ouverture d’un bureau régional à Riyad, renforçant la présence de l’institution dans la région.

Avant ces fonctions, il avait déjà servi comme numéro deux du département Afrique, ce qui lui a valu d’être identifié au sein du FMI comme un acteur expérimenté et bien connecté sur le continent. Ses collègues soulignent son aisance relationnelle et l’étendue de son réseau africain, des atouts précieux pour la mission qu’il s’apprête à diriger.

Au fil de sa carrière à l’institution, l’homme aujourd’hui dans la soixantaine a piloté des dossiers portant sur la gouvernance et a été très impliqué pendant la crise liée au Covid-19 pour adapter l’aide du FMI aux besoins des États africains confrontés à de lourdes tensions sur leurs dettes souveraines.

Un parcours entre expertise technique et responsabilités publiques

Zeine Ould Zeidane est titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées et d’un DEA en macroéconomie obtenu à l’université de Nice. Avant de rejoindre le FMI, il a occupé des postes de haut niveau en Mauritanie, où il a alterné fonctions techniques et responsabilités politiques.

Conseiller économique auprès du président Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya et gouverneur de la banque centrale mauritanienne, il a été nommé Premier ministre en 2007 par le président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. Pendant l’année passée à la Primature, il a mis en œuvre des mesures d’austérité visant à redresser les finances publiques du pays.