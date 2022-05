Mauritanie: l’Etat annonce une augmentation de salaire pour près de 80% de fonctionnaires

En Mauritanie, le gouvernement a annoncé une augmentation de salaire pour des fonctionnaires cibles, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Au total, 80% des fonctionnaires sont concernées par l’annonce du gouvernement.

Réunis en Conseil des ministres jeudi 26 mai, les membres du gouvernement mauritanien ont passé au peigne fin de nombreux sujets inscrits à l’ordre du jour et qui sont en lien avec des actualités phares du pays. Au terme de cette énième assise gouvernementale, une annonce reluisante a été faite par le porte-parole du gouvernement.

En effet, le ministre de l’Education nationale et de la Réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Melainine Ould Eyih, a clairement signifié sans lésiner sur les mots, que près de 80% des fonctionnaires et agents de l’Etat mauritanien exerçant dans les secteurs de la Santé, de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de l’Action sociale vont bénéficier d’une augmentation de leur salaire.

Melainine Ould Eyih qui a expliqué l’objectif de cette revalorisation par une meilleure condition de vie des fonctionnaires envisagée par l’Etat, n’a pas donné plus de détail sur le sujet. « Il s’agit là d’un grand effort entrepris par le ministère des Finances pour améliorer les conditions des fonctionnaires de l’Etat, qui se poursuivra pour toucher les autres départements, chaque fois que les conditions le permettent », a rappelé le porte-parole du gouvernement.