Mauritanie : le président Ghazouani en France pour une visite d’État de plusieurs jours

Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, entame mercredi 15 avril 2026 une visite d’État à Paris qui s’étendra sur trois jours — une première pour un chef d’État mauritanien. Il se rend en France accompagné d’une importante délégation officielle, dont le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug. Les discussions prévues mettront l’accent sur les relations bilatérales, les échanges économiques ainsi que sur les dossiers migratoires et sécuritaires.

À son arrivée, une cérémonie militaire est organisée aux Invalides avant une visite à l’Élysée. Le président mauritanien doit être reçu mercredi 15 avril à 17 heures par le chef de l’État français, Emmanuel Macron, puis prendre part à un dîner officiel en soirée.

Selon l’Élysée, l’entretien portera notamment sur les liens politiques, culturels et économiques qui unissent Paris et Nouakchott, ainsi que sur plusieurs sujets d’envergure régionale et internationale. Du côté mauritanien, des sources diplomatiques indiquent que les questions relatives au Sahel, à la sécurité et aux migrations figureront en bonne place à l’ordre du jour.

La Mauritanie apparaît par ailleurs comme un partenaire clé pour l’Union européenne dans la gestion des flux migratoires vers l’Europe, ce qui inclut des opérations de contrôle et parfois des renvois de personnes en situation irrégulière. Des organisations de défense des droits humains pointent régulièrement des pratiques violentes imputées à certaines forces mauritaniennes à l’encontre de migrants; Human Rights Watch a notamment dénoncé les conséquences des politiques d’externalisation des migrations et appelle à ce que des garanties claires soient obtenues concernant le respect des droits fondamentaux.

Un partenariat stratégique au Sahel

Après le retrait de plusieurs pays de l’alliance régionale du Sahel — le Mali, le Niger et le Burkina Faso — la Mauritanie demeure l’un des interlocuteurs importants de la France dans la zone. Malgré des tensions récentes entre Nouakchott et Bamako, la Mauritanie cherche à maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, tandis que la lutte contre les groupes jihadistes et les questions de sécurité régionale restent des thèmes incontournables des échanges.

Le programme officiel prévoit, jeudi 16 avril 2026, une série de rencontres institutionnelles : une audience avec la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, suivie d’un entretien avec le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Dans la foulée, le président mauritanien se rendra à Brest pour visiter des chantiers navals et les installations de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).

Les derniers rendez-vous de la visite sont programmés le vendredi 17 avril 2026 au matin : dépôt d’une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, puis participation à un forum économique réunissant chefs d’entreprise et décideurs pour favoriser les rencontres et les opportunités d’investissement entre les deux pays.