Mauritanie: le député d’opposition Biram Dah Abeid libéré après son arrestation controversée

- Publicité-

Après plusieurs jours de garde à vue, le député mauritanien d’opposition, Biram Dah Abeid, a été libéré dans la nuit du 25 au 26 mai. Son arrestation faisait suite à des accusations d’incitation à la haine et à la violence, mais ces allégations ont été contestées par le député et ses avocats dès le début.

Biram Dah Abeid, membre éminent du parti Sawab et figure de l’opposition en Mauritanie, a été arrêté le 23 mai 2023, suscitant de vives réactions tant sur le plan national qu’international. Selon le porte-parole par intérim du gouvernement, Sid Ahmed Ould Mohamed, le député aurait été appréhendé pour incitation à la haine et à la violence. Il était soupçonné d’avoir, lors d’une conférence, appelé les Mauritaniens à prendre les armes si les élections législatives, municipales et locales n’étaient pas annulées.

Cependant, cette interprétation des propos tenus par Biram Dah Abeid a été contestée par le député lui-même et ses avocats. Ils ont soutenu que ses déclarations avaient été mal comprises et déformées dans le but de le discréditer politiquement. Ils ont également souligné que Biram Dah Abeid est un fervent défenseur des droits de l’homme et qu’il prône toujours des méthodes pacifiques pour promouvoir le changement et la justice sociale.

- Publicité-

Une onde de choc

La détention de Biram Dah Abeid a provoqué une onde de choc parmi les partisans de l’opposition et les défenseurs des droits de l’homme en Mauritanie. Des voix se sont élevées pour dénoncer cette arrestation comme une atteinte à la liberté d’expression et une manœuvre politique visant à réduire au silence les voix dissidentes. Des manifestations pacifiques ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, exigeant la libération immédiate du député.

Finalement, après une période de garde à vue qui a duré plusieurs jours, Biram Dah Abeid a été libéré dans la nuit du 25 au 26 mai vers 1h du matin. Son avocat, Maître Cheikh Hindi, a confirmé cette libération. Cependant, il convient de noter que les charges retenues contre lui n’ont pas été abandonnées pour le moment, et l’affaire est toujours en cours d’examen.

La libération de Biram Dah Abeid a été accueillie avec soulagement par ses partisans et les défenseurs des droits de l’homme en Mauritanie.