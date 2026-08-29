Mauritanie : le Conseil des ministres approuve un projet de loi sur les stupéfiants

Le Conseil des ministres mauritanien a approuvé, jeudi 27 août 2026, un projet de loi relatif aux stupéfiants et aux substances psychotropes, présenté comme un renforcement du cadre national de prévention et de répression, dans un contexte de récentes opérations antidrogue à Nouakchott et Nouadhibou.

Dans son communiqué, le Conseil des ministres présente le texte comme une modernisation du dispositif national de lutte contre les stupéfiants, avec un renforcement de la prévention, de la détection et de la répression.

Selon le même communiqué, le projet élargit le champ des incriminations à la production, à la fabrication, à la transformation, à la détention, à la culture et au trafic, ainsi qu’aux précurseurs, aux équipements destinés à la production illicite et aux groupes criminels liés à ces activités.

Le ministre de la Justice, Mohamed Ould Soueidatt, a indiqué que ce texte doit abroger la loi n° 37-1999 du 20 juin 1999.

Les services de sécurité ont annoncé plusieurs opérations en août. La gendarmerie a fait état le 19 août, à Nouakchott, du démantèlement d’un réseau et de la saisie de 3 316 comprimés de substances psychotropes.

À Nouadhibou, la police a annoncé le 7 août l’arrestation de sept suspects et la saisie de 210 kg de résine de cannabis, de huit embarcations et d’un véhicule.