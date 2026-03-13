Mauritanie : décès de Boubacar Ould Messaoud, figure de la lutte anti‑esclavagiste

Boubacar Ould Messaoud est décédé jeudi 12 mars 2026 à l’âge de 80 ans. Fondateur de l’association SOS Esclaves en 1995, il consacra plusieurs décennies de sa vie à combattre l’esclavage en Mauritanie et à faciliter la réinsertion des personnes affranchies au sein de la société.

Né à Rosso, Messaoud s’est imposé comme une voix majeure de la cause négro‑mauritanienne. Tout au long de sa carrière militante, il a été emprisonné à plusieurs reprises et a reçu des distinctions internationales pour son engagement en faveur des droits humains.

Créée pour dénoncer la persistance des pratiques asservissantes et réclamer l’égalité entre les différentes communautés du pays, SOS Esclaves a longtemps exercé sans reconnaissance officielle avant d’obtenir un statut légal en 2005. L’organisation intervenait aussi bien dans la sensibilisation que dans l’accompagnement concret des victimes.

Son action, ancrée depuis les années 1990, a contribué à porter sur la scène nationale et internationale les enjeux liés à l’abolition, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de la démocratie en Mauritanie.

Un vide humain et politique dénoncé par ses pairs

Parmi les réactions, Biram Dah Abeid, député et militant des droits de l’homme, a souligné l’importance de la figure que représentait Messaoud pour les populations marginalisées. Selon lui, l’ancien président de SOS Esclaves incarnait une conscience collective auprès des communautés négro‑mauritaniennes, tout en apportant son soutien à des franges défavorisées au sein des populations arabo‑berbères.

Pour ses soutiens et ses partenaires, la disparition de Boubacar Ould Messaoud ouvre une période d’incertitude pour le mouvement abolitionniste, le combat contre le racisme et les exigences démocratiques — des secteurs où son empreinte personnelle et politique restait profonde.