Mauritanie: 8 morts dans l’effondrement d’une mine d’or artisanale

L’effondrement d’un puits dans la zone « Esbeiryat » a fait 8 morts dans le rang des orpailleurs, a annoncé jeudi, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Plusieurs orpailleurs ont été portés disparus suite à l’effondrement d’une mine d’or artisanale jeudi, a Esbebrat, une localité du nord-ouest de la Mauritanie, d’après ALAKHBAR. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a appelé les citoyens travaillant dans le domaine de l’exploration aurifère à faire preuve de la plus grande prudence et à respecter les mesures de sécurité et de sûreté.

D’après le chef de l’Etat, 8 orpailleurs ont été tués dans cet incident. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de l’accident survenu jeudi matin. La société Maaden Mauritanie, qui encadre les mines artisanales et semi-industrielles, a confirmé l’incident en annonçant le lancement de recherches pour retrouver les disparus.

Début janvier, 3 orpailleurs mauritaniens ont été tués dans la zone interdite au Sahara marocain, selon plusieurs sources mauritaniennes. Les orpailleurs ont été victimes de tirs d’origine inconnue alors qu’ils se trouvaient dans la zone de « Gleïb El Foulat » près de 150 kilomètres au nord-ouest de la ville de Zouerate, non loin du mur de défense marocain.