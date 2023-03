Mauritanie : 4 terroristes d’Aqmi s’évadent d’une prison de Nouakchott

En Mauritanie, quatre jihadistes se sont échappés dimanche soir d’une prison de Nouakchott ce 5 mars 2023, après un échange de tirs qui a fait deux morts parmi les forces de sécurité.

En Mauritanie, quatre terroristes mauritaniens, tous membres d’al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), se sont évadés de la grande prison civile de Nouakchott le 5 mars 2023, après avoir tué deux gardes et blessé deux autres. Ils se seraient d’ailleurs saisis des armes des éléments des forces de l’ordre pour commettre leurs forfaits.

Les quatre jihadistes se sont enfuis abord d’un véhicule qui a été localisé abandonné dans un quartier de la banlieue de Dar Naim, au nord-est de Nouakchott. L’endroit a été bouclé par les forces de l’ordre qui ont lancé une véritable chasse à l’homme à la recherche des fugitifs.

Les fugitifs traqués

«À 21 h, quatre terroristes ont réussi à s’évader de la prison centrale de Nouakchott après avoir agressé les gardiens, ce qui a entraîné un échange de tirs au cours duquel deux membres de la Garde nationale» sont morts et deux autres ont été légèrement blessés, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. «La Garde nationale a renforcé son contrôle sur la prison et a immédiatement commencé à traquer les fugitifs afin de les arrêter au plus vite», a aussi assuré le ministère, qui a appelé les citoyens à fournir toute information pouvant contribuer à leur capture.

L’identité des fugitifs n’a pas été divulguée. Deux d’entre eux avaient été condamnés à mort, et les deux autres sont en attente de jugement pour appartenance à une organisation terroriste, selon un responsable militaire ayant requis l’anonymat. La même source a précisé que leur véhicule avait été retrouvé dans le nord-est de Nouakchott.