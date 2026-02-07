Maurice : les autorités saluent le revirement de Donald Trump sur Diego Garcia

En janvier 2026, Donald Trump avait qualifié d’« grande stupidité » l’accord de rétrocession de l’archipel des Chagos conclu entre Maurice et le Royaume‑Uni.

Durant la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 février, l’ancien président des États‑Unis a infléchi sa position sur son réseau social Truth Social. Il a indiqué comprendre l’intérêt de cet accord pour les États‑Unis.

Dans le même message, il a souligné le rôle stratégique de Diego Garcia, l’île principale de l’archipel, en rappelant qu’elle accueille une base militaire américaine.

