Maurice : les autorités saluent le revirement de Donald Trump sur Diego Garcia

En janvier 2026, Donald Trump avait qualifié d’« grande stupidité » l’accord de rétrocession de l’archipel des Chagos conclu entre Maurice et le Royaume‑Uni.

En janvier 2026, Donald Trump avait qualifié d’« grande stupidité » l’accord de rétrocession de l’archipel des Chagos conclu entre Maurice et le Royaume‑Uni.

Durant la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 février, l’ancien président des États‑Unis a infléchi sa position sur son réseau social Truth Social. Il a indiqué comprendre l’intérêt de cet accord pour les États‑Unis.

Dans le même message, il a souligné le rôle stratégique de Diego Garcia, l’île principale de l’archipel, en rappelant qu’elle accueille une base militaire américaine.

Les autorités mauriciennes ont salué cet ajustement de la prise de position de Donald Trump.

