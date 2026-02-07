Maureen Angot avait intégré l’équipe de Jenifer dans la première saison de The Voice

Le 7 février 2026, TF1 diffuse en direct la grande finale de la Star Academy , une soirée qui marque l’aboutissement d’une saison de compétition télévisée et relance le regard sur les trajectoires de candidats passés. Parmi eux, le parcours de Maureen Angot, ancienne participante de la saison 7 en 2007, concentre l’attention : départ brutal en plein concours, retour médiatique sur un autre format et collaborations artistiques notables.

Le 7 février 2026, TF1 diffuse en direct la grande finale de la Star Academy, une soirée qui marque l’aboutissement d’une saison de compétition télévisée et relance le regard sur les trajectoires de candidats passés. Parmi eux, le parcours de Maureen Angot, ancienne participante de la saison 7 en 2007, concentre l’attention : départ brutal en plein concours, retour médiatique sur un autre format et collaborations artistiques notables.

Ce récit illustre la diversité des destinées sorties des télé‑crochets : certains placent la victoire au cœur de leur réussite, d’autres préfèrent préserver une cohérence artistique en dehors des projecteurs. Maureen figure parmi ces artistes dont le chemin professionnel s’est construit loin de la logique exclusive du succès télévisuel immédiat.

Sa trajectoire relie deux grandes époques de la télévision musicale française : la Star Academy des années 2000 et la première saison de The Voice en 2012. Entre ces jalons, elle a choisi des étapes moins médiatisées mais affichant une volonté de contrôle artistique.

De la sortie en 2007 à la scène de The Voice : un parcours hors des sentiers battus

En 2007, Maureen Angot, alors âgée de 25 ans et originaire de Montpellier, s’impose parmi les candidates les plus remarquées de la septième saison de la Star Academy. Son timbre, décrit comme une voix soul, chaude et profonde, tranche avec les profils plus orientés « variété » de l’époque. Lors d’un prime, le duo interprété avec Alicia Keys a marqué les esprits et contribué à faire apparaître la jeune femme comme une valeur sûre aux yeux du public et des professeurs.

Contre toute attente, Maureen quitte l’émission en décembre 2007, une décision qui suscite surprise et commentaires. À l’écran, son départ produit un choc ; en coulisses, la fatigue physique est évoquée comme un facteur déterminant. La candidate expliquera par la suite avoir ressenti un besoin de préserver son identité artistique, craignant de se conformer à un format qui ne reflétait pas entièrement sa formation et ses aspirations.

Formée au jazz et passionnée d’écriture, Maureen refuse selon ses déclarations de se laisser enfermer dans la mécanique du « show‑business » télévisuel. Quitter la Star Academy, c’est renoncer à une exposition immédiate mais aussi reprendre la maîtrise de son parcours artistique, un choix que certains ont jugé à l’époque risqué.

Cinq ans plus tard, le public la retrouve sur le plateau de la première saison de The Voice : La Plus Belle Voix en 2012. Lors des auditions à l’aveugle, sa voix séduit à nouveau et deux coachs se retournent, dont Jenifer, elle‑même issue de la première Star Academy. Maureen intègre l’équipe de Jenifer et fait valoir un univers vocal personnel lors des étapes suivantes ; son parcours s’arrête avant les phases ultimes mais laisse l’image d’une artiste fidèle à elle‑même.