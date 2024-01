« M’aurais-tu épousé si j’étais mécanicien? », cette réponse de Regina Daniels à son mari, Ned Nwoko

- Publicité-

L’actrice nigériane, Regina Daniels, a récemment partagé une interaction amusante avec son époux, Ned Nwoko. En réponse à sa question sur le fait de l’épouser s’il avait été mécanicien, Regina a dévoilé cet échange sur sa plateforme de médias sociaux.

Ned Nwoko a réfléchi à une question fréquemment posée sur son union avec Regina Daniels. L’homme d’affaires nigérian a demandé à Regina si, hypothétiquement, il n’était pas la personne aisée qu’il est aujourd’hui, l’aurait-elle quand même choisie pour l’épouser.

“Petit résumé pour tous: Mon mari m’a posé l’une des questions les plus posées qu’il voit sur notre union. Il a dit: ‘G, m’aurais-tu réellement épousé si j’étais mécanicien?, » a écrit Regina.

Par la suite l’ancienne actrice a répondu avec un humour ludique: « J’ai ri. Je ne savais vraiment pas quelle réponse donner, mais ma réponse était: ‘où me verrais-tu? Quand je viens réparer une voiture?’”

Cette réponse montre l’humour et la complicité qui semblent caractériser la relation entre Regina Daniels et Ned Nwoko, offrant un aperçu amusant de leur dynamique conjugale. La publication de Regina a suscité de nombreuses réactions et a démontré une fois de plus sa capacité à partager des moments de sa vie quotidienne avec ses fans.