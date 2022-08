Maty dollar: « Les artistes de la nouvelle génération du coupé décalé sont très impolis et… »

De retour en Côte d’Ivoire après plusieurs années d’absence, la chanteuse Ivoirienne Maty Dollar qui réside à Houston aux Etats-Unis s’est ouvertement exprimée sur ce qu’elle pense de la nouvelle génération des artistes du coupé-décalé.

Considérée comme l’une des chanteuses les plus sexy du showbiz ivoirien, Maty Dollar de son vrai nom Maty Diomandé fait partie sans doute du cercle restreint des pionniers du coupé-décalé. Grande « boucantière » de l’histoire du coupé-décalé, elle a eu la chance d’entretenir de bons rapports avec les icônes de ce genre musical notamment, le regretté Douk Saga, Le Molare, Abou Nidal et bien d’autres.

Après avoir passé plusieurs années hors de son pays d’origine, Maty Dollar est finalement rentrée au bercail pour quelques moments de vacances. Invitée sur l’émission de Boris Hen Rit diffusée sur Life Tv, la chanteuse résidant aux Etats-Unis n’a pas manqué de dire ce qu’elle pense de l’évolution du coupé-décalé.

« En notre temps c’était bien, on s’amusait. Mais les enfants d’aujourd’hui sont très violents sur les réseaux sociaux, c’est du n’importe quoi. Ils ne respectent pas les grandes personnes; du coup ce n’est plus doux comme dans notre temps. Moi mon clash avec Douk Saga, c’était un clash doux mais aujourd’hui, ils sont dans les insultes« , a-t-elle déploré.

Interrogée ensuite sur ces rapports avec la nouvelle génération des artistes du coupé-décalé, Maty Dollar a été très catégorique. « Non, je n’en veux même pas. Ils sont très impolies. Je ne veux pas des amitiés. Je ne suis pas leur camarade, je suis quand-même dans la cinquantaine. C’est bonjour bonsoir la vieille mère. S’ils veulent quelque chose, je peux les aider et c’est fini. Les artistes de la nouvelle génération du coupé décalé sont très impolis et agressifs« , a-t-elle lancé.

Cependant, Maty Dollar a révélé avoir gardé de bons liens avec son cousin chanteur et entrepreneure Le Molare.