Matthieu Epolo absent six semaines au Standard de Liège

Le Standard de Liège devra se passer des services de Matthieu Epolo durant plusieurs semaines après une blessure survenue lors d’une séance d’entraînement samedi. Le club a confirmé l’incident via ses canaux officiels et indique que l’absence du gardien s’étendra sur une période évaluée entre quatre et six semaines.

Les dirigeants liégeois ont précisé qu’il s’agit d’une entorse à la cheville gauche, rendant nécessaire un temps de récupération estimé à environ six semaines. Le club a adressé ses vœux de prompt rétablissement au portier, en espérant que son retour se déroule sans complication.

Cette mauvaise nouvelle tombe au mauvais moment pour le jeune joueur, qui s’était imposé comme une option fiable dans les cages du Standard et nourrissait de fortes attentes pour la suite de la saison. La pause forcée constitue un coup d’arrêt pour sa progression et pourrait peser sur ses ambitions personnelles.

Conséquences pour la sélection congolaise