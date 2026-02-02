Matthieu Epolo absent six semaines au Standard de Liège
Le Standard de Liège devra se passer des services de Matthieu Epolo durant plusieurs semaines après une blessure survenue lors d’une séance d’entraînement samedi. Le club a confirmé l’incident via ses canaux officiels et indique que l’absence du gardien s’étendra sur une période évaluée entre quatre et six semaines.
Le Standard de Liège devra se passer des services de Matthieu Epolo durant plusieurs semaines après une blessure survenue lors d’une séance d’entraînement samedi. Le club a confirmé l’incident via ses canaux officiels et indique que l’absence du gardien s’étendra sur une période évaluée entre quatre et six semaines.
Les dirigeants liégeois ont précisé qu’il s’agit d’une entorse à la cheville gauche, rendant nécessaire un temps de récupération estimé à environ six semaines. Le club a adressé ses vœux de prompt rétablissement au portier, en espérant que son retour se déroule sans complication.
Cette mauvaise nouvelle tombe au mauvais moment pour le jeune joueur, qui s’était imposé comme une option fiable dans les cages du Standard et nourrissait de fortes attentes pour la suite de la saison. La pause forcée constitue un coup d’arrêt pour sa progression et pourrait peser sur ses ambitions personnelles.
Conséquences pour la sélection congolaise
Sur le plan international, l’indisponibilité d’Epolo pourrait compromettre sa participation au match de barrage de la Coupe du monde programmé en mars avec la République démocratique du Congo. Le staff technique des Léopards et les supporters suivent la situation avec inquiétude, le poste de gardien étant particulièrement déterminant à l’approche d’une telle échéance. Dans l’immédiat, club et sélection espèrent un rétablissement rapide et sans séquelles pour leur portier.