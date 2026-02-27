Matthieu Delormeau : Je ne prendrai plus de cocaïne sortira le 23 avril

Matthieu Delormeau publiera le 23 avril prochain aux éditions Leduc(s) une autobiographie dans laquelle il revient sur ses addictions, ses blessures d’enfance et son parcours de reconstruction. Le chroniqueur, connu pour son passage à TPMP et ses interventions récentes sur TBT9, a annoncé la parution dans l’émission Tout beau, tout n9uf, en présence de Cyril Hanouna et de ses collègues.

Intitulé dans le résumé Je ne prendrai plus de cocaïne, l’ouvrage est décrit par l’auteur comme le récit de sa « descente aux enfers » après son départ de TPMP il y a deux ans. Le livre, dont la parution est officiellement datée au 23 avril, est d’ores et déjà référencé sur des plateformes comme la Fnac, tandis que Matthieu Delormeau a évoqué publiquement un titre différent, affirmant initialement vouloir l’intituler Addictions.

Le propos de l’autobiographie, tel que présenté par le chroniqueur et dans le résumé diffusé, porte sur les causes profondes de ses excès : la disparition de sa mère alors qu’il avait 9 ans et l’absence d’une affection paternelle suffisante, des éléments qu’il identifie comme des racines de son mal-être. Né en 1974 dans le 14e arrondissement de Paris, Matthieu Delormeau évoque également son père, Jean-Hugues Delormeau, dans le récit de son enfance.

Du succès médiatique à la prise de conscience

Selon les extraits et déclarations, Delormeau raconte s’être « jeté corps et âme » dans les médias pour combler un vide affectif, devenant chroniqueur star et gagnant en notoriété au sein du circuit médiatique. Il décrit l’attraction des projecteurs, des soirées et des excès, tout en affirmant s’être senti profondément seul malgré le succès.

Le livre aborde ensuite la période qu’il qualifie de « descente aux enfers », marquée par la consommation de cocaïne. Matthieu Delormeau explique que ce qui semblait au début une solution s’est transformé en perte : « la cocaïne… elle m’a tout pris », déclare-t-il dans les propos rapportés. Confronté à cette situation, il relate sa décision d' »arrêter de fuir et d’entrer en cure », précisant que son parcours de soin est en cours et que, sans se considérer complètement guéri, il juge être « sur la bonne voie ».

Dans son autobiographie, il exprime également la volonté d’adresser un message à ceux qui ont connu des chutes similaires, en partageant son expérience de résilience et de reconstruction. Le résumé et les déclarations publiées indiquent que l’ouvrage vise à restituer à la fois le récit intime des blessures et les étapes de la réhabilitation.

