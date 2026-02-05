Matthieu Delormeau dément avoir été condamné à 3 mois de prison

Depuis le 4 février 2026, Matthieu Delormeau est au centre d’une controverse médiatique après des révélations du Parisien sur une altercation signalée dans un commissariat. Le 5 février, sur le plateau de TBT9 , l’ancien membre du RAID Bruno Pomart a livré un récit critique des faits et a évoqué une prétendue condamnation à trois mois de prison avec sursis pour Delormeau, accusation démentie par l’intéressé sur son compte X, qui assure avoir un casier judiciaire vierge.

Depuis le 4 février 2026, Matthieu Delormeau est au centre d’une controverse médiatique après des révélations du Parisien sur une altercation signalée dans un commissariat. Le 5 février, sur le plateau de TBT9, l’ancien membre du RAID Bruno Pomart a livré un récit critique des faits et a évoqué une prétendue condamnation à trois mois de prison avec sursis pour Delormeau, accusation démentie par l’intéressé sur son compte X, qui assure avoir un casier judiciaire vierge.

Sur l’antenne de l’émission animée par Cyril Hanouna, Bruno Pomart a raconté que Matthieu Delormeau se serait rendu au commissariat après une altercation routière qualifiée « de queue de poisson », qu’il juge disproportionnée pour motiver un dépôt de plainte. Selon Pomart, le chroniqueur aurait fait preuve d’une attitude instable dans le commissariat et tenu des propos jugés déplacés envers les agents, avant de quitter les lieux en insultant les policiers.

Réagissant immédiatement, Matthieu Delormeau a nié sur X toute condamnation à trois mois de prison, avec ou sans sursis, et a affirmé que son casier judiciaire est vierge. Il a également indiqué qu’il attendra le 12 février, date à laquelle son avocat sera à Paris, pour exercer des démarches judiciaires en précisant vouloir « porter plainte doublement ». Les propos de Pomart et la réaction de Delormeau ont été relayés en direct et sur les réseaux sociaux.

Les éléments rapportés sur le plateau de TBT9 et les conséquences juridiques évoquées

Sur le plateau, Bruno Pomart a décrit une scène de tension : impatience face au délai d’attente au commissariat, propos injurieux visant les forces de l’ordre — « police de merde », « vous êtes des charlots » selon son récit — et un signalement consécutif par les policiers. Pomart a précisé que les agents auraient rédigé un rapport et déposé plainte après les échanges. Gilles Verdez, présent sur le plateau, avait rappelé la veille que Delormeau assurait « dormir sur ses deux oreilles ».

Bruno Pomart a par ailleurs évoqué, au nom d’informations qu’il attribue au contexte de l’affaire, l’existence d’une condamnation antérieure de Delormeau à trois mois de prison avec sursis concernant des faits de stupéfiants. Cette affirmation a été contestée par Delormeau sur X. Dans son intervention, Pomart a expliqué que, juridiquement, un sursis est une peine dont l’exécution peut être suspendue sous certaines conditions et que la révocation de ce sursis, en cas de nouvelle condamnation, entraîne potentiellement l’exécution de la peine initiale — propos tenant lieu d’explication générale sur la portée d’un sursis et repris sur le plateau.

À la date des prises de parole mentionnées, Matthieu Delormeau a annoncé son intention de saisir la justice et a fixé au 12 février la venue de son avocat à Paris pour engager des démarches. Les protagonistes ont exprimé publiquement leurs versions respectives lors des émissions et sur les réseaux sociaux.