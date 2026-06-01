Matthieu Delormeau bientôt de retour dans TBT9, Cyril Hanouna fait le point

Matthieu Delormeau, animateur et chroniqueur emblématique de l’émission « Tout beau tout neuf » sur W9, est absent des plateaux depuis la mi-mai 2026. Cette disparition soudaine fait suite à une altercation survenue avec un collaborateur de l’émission, événement qui a entraîné son éviction temporaire, voire potentiellement définitive, du programme. Malgré les déclarations initiales de Cyril Hanouna, patron du talk-show, laissant entendre un possible retour, la situation reste incertaine plusieurs semaines après cet épisode.

L’altercation s’est produite à cause d’un différend lié à un retard. Matthieu Delormeau, 52 ans, aurait été rappelé à l’ordre par Amaury, le régisseur de « Tout beau tout neuf », pour avoir manqué ponctualité sur le plateau. Selon les explications fournies par Cyril Hanouna, ce dernier a alors proposé à Delormeau de quitter les lieux ce jour-là. Depuis, bien que de nombreuses sollicitations aient été faites pour qu’il réintègre le programme, le chroniqueur semble hésitant ou dans l’incapacité de confirmer un prochain retour.

Ce contexte a suscité beaucoup de questions quant à l’avenir professionnel de Matthieu Delormeau au sein de ce talk-show phare. Invité le 30 mai sur France 2 dans l’émission « Quelle époque », il a été interrogé par Léa Salamé à propos de son retour éventuel auprès de Cyril Hanouna. Une question à laquelle il a répondu de manière évasive, se disant très investi dans la promotion de son ouvrage autobiographique « Addictions : Il a suffi d’une fois… », sans confirmer ni démentir son éventuel come-back dans l’émission de W9.

Les propos de Cyril Hanouna sur le futur de Matthieu Delormeau dans « Tout beau tout neuf »

Le 1er juin, Cyril Hanouna a pris la parole pour clarifier la situation. Le producteur et animateur a d’abord tenu à rappeler que la décision de revenir dans l’émission n’avait pas à être interrogée publiquement ou conditionnée par des tiers. « Ce n’est pas à Léa Salamé de dire à Matthieu Delormeau s’il revient ou non », a-t-il déclaré, soulignant ainsi que seul un accord direct entre les parties concernées pouvait trancher cette question.

Dans la suite de sa déclaration, Hanouna a parlé de la notoriété et de l’importance de « Tout beau tout neuf », qu’il qualifie de « premier talk de France », en insistant que l’émission est très convoitée et que l’accès à la table des chroniqueurs est limité. « Il faut qu’il sache un truc Matthieu. Ici on est tous fiers d’être là », a-t-il expliqué, tout en reconnaissant les succès du chroniqueur dans d’autres projets télévisés.

Le patron a également précisé que la prochaine sélection des chroniqueurs serait faite en fonction de plusieurs critères : la motivation, le désir de travailler et la fierté d’appartenir à ce rendez-vous diffusé sur le groupe M6. Concernant Matthieu Delormeau, Hanouna a évoqué la contrainte d’espace au sein de l’émission et la multitude de candidats présents pour satisfaire les places disponibles. « On attend déjà de voir si on peut avoir de la place s’il veut revenir… ce qui n’est pas sûr car j’ai énormément de demandes et j’ai énormément de talents qui veulent revenir », a-t-il conclu en soulignant que la configuration actuelle ne permet pas d’augmenter la capacité d’accueil de chroniqueurs.

Matthieu Delormeau reste ainsi dans une zone d’incertitude vis-à-vis de « Tout beau tout neuf ». Pour l’heure, aucune information officielle ne confirme son retour imminent ou une prolongation de son absence, et les calendriers de l’émission restent à définir avec prudence par les responsables de W9.