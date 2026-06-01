BENIN WEB TV

«C’était beau, mais aussi très éprouvant», Rema sur sa dernière relation

Le chanteur nigérian Rema est revenu sur sa vie sentimentale dans un entretien accordé à la youtubeuse Korty EO. L’artiste évoque une relation passée qu’il décrit comme « belle », mais marquée par une pression émotionnelle qu’il dit avoir fini par ne plus supporter.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Célébrité
88vues
«C’était beau, mais aussi très éprouvant», Rema sur sa dernière relation
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le chanteur nigérian Rema, de son vrai nom Divine Ikubor, est revenu sur les raisons qui ont conduit à la fin de sa précédente relation amoureuse. Dans un entretien accordé à la youtubeuse Korty EO, l’artiste a évoqué une relation qu’il décrit à la fois comme enrichissante et difficile à vivre au quotidien. Selon l’interprète de Calm Down, son ancienne compagne exerçait une forme de pression émotionnelle qu’il a fini par ne plus supporter. S’il garde le souvenir d’une histoire « belle », il estime qu’elle était également marquée par des comportements qu’il jugeait manipulateurs.

« Ma relation était belle, mais aussi assez manipulatrice. Il y avait énormément de pression. Le monde m’en impose déjà beaucoup, et lorsque je rentre chez moi, j’espère trouver un peu de sérénité. Mais quand on rentre et qu’on fait face à encore plus de pression, cela devient compliqué », a-t-il expliqué.

L’artiste a confié avoir finalement mis un terme à cette relation lorsqu’il a estimé que la situation devenait trop pesante pour son équilibre personnel. « À un moment donné, je n’arrivais plus à supporter tout cela. Pour l’instant, cette histoire appartient au passé », a-t-il ajouté. Cette rare confidence offre un aperçu plus personnel de la vie du chanteur, habituellement discret sur ses relations sentimentales.

Articles liés

Valérie Bègue : après ses révélations sur Patrick Bruel, elle annonce son retour à la télévisionValérie Bègue : après ses révélations sur Patrick Bruel, elle annonce son retour à la télévisionEstelle Lefébure évoque son rapport à la cocaïne face à Matthieu Delormeau et Léa SalaméEstelle Lefébure évoque son rapport à la cocaïne face à Matthieu Delormeau et Léa SalaméCyril Hanouna et Shana Loustau se sont-ils embrassés ? Une vidéo fuite relance la rumeurCyril Hanouna et Shana Loustau se sont-ils embrassés ? Une vidéo fuite relance la rumeurTF1 félicite Bruce Toussaint pour le succès de Bonjour mais reste prudent avec Christophe BeaugrandTF1 félicite Bruce Toussaint pour le succès de Bonjour mais reste prudent avec Christophe Beaugrand

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV