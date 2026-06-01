Cécilia Siharaj (Koh-Lanta) : enceinte de son troisième enfant une semaine après son mariage

Ancienne candidate emblématique de la quinzième saison de « Koh-Lanta : Thaïlande », diffusée sur TF1 il y a une décennie, Cécilia Siharaj illumine à nouveau l’actualité. À 35 ans, cette danseuse de profession, reconnue pour sa détermination et son tempérament durant la célèbre émission de survie, entame une nouvelle période marquante de sa vie. Déjà maman de deux enfants, elle vient d’annoncer une heureuse nouvelle à ses fans : elle est enceinte de son troisième enfant. En parallèle, elle se prépare à inaugurer un complexe sportif dont elle est désormais propriétaire, combinant ses passions pour le sport et la danse.

Reconnue pour son parcours dans « Koh-Lanta », Cécilia Siharaj avait terminé à la quatrième place lors de son aventure en Thaïlande, après avoir été éliminée à l’étape cruciale de la course d’orientation. Depuis cette expérience télévisuelle, elle n’a cessé de diversifier ses activités professionnelles. Outre son métier de danseuse, elle est créatrice de la marque de bijoux Swaysi, qui connaît un succès grandissant auprès de ses admirateurs. Plus récemment, elle a franchi une nouvelle étape en devenant propriétaire d’un complexe sportif, une réalisation qu’elle partage avec fierté sur ses réseaux sociaux. Ce lieu sera notamment équipé d’une salle dédiée à la pratique de l’Hyrox, discipline mêlant course et exercices fonctionnels, ainsi que d’une école de danse, reflet de ses multiples engagements personnels et professionnels.

Sur le plan personnel, Cécilia s’est unie civilement avec son compagnon en décembre dernier. Le 16 mai, ils ont renouvelé leurs vœux à l’occasion d’une cérémonie laïque, entourés de leurs deux enfants, Sway et Cameron. Ce moment symbolique marque un nouveau chapitre dans leur vie familiale, qui s’annonce déjà enrichi par l’arrivée prochaine d’un nouveau membre. En effet, c’est par l’intermédiaire d’Instagram que Cécilia a officiellement révélé sa grossesse, déclenchant une vague d’émotions et de félicitations parmi ses abonnés et ses amis du monde de la télévision.

Cécilia Siharaj : une nouvelle aventure familiale et professionnelle

Le 1er juin, Cécilia Siharaj a annoncé à ses followers sur Instagram que son fils Cameron allait bientôt devenir grand frère. Accompagnée d’une vidéo dans laquelle elle apparaît le ventre arrondi, entourée de sa famille, elle partage ainsi un moment d’intimité et de joie. La date prévue pour l’arrivée de ce troisième enfant n’a pas encore été communiquée, mais l’annonce a suscité une importante réaction de la part de la communauté des téléréalités et autres personnalités. Parmi les nombreux messages de soutien, celui de Jesta, elle aussi ancienne candidate de « Koh-Lanta » et proche amie de Cécilia, témoigne de leur complicité : « Omggggggggggggg j’peux chialer de joie encore ». Stéphanie Clerbois, ancienne participante de « Secret Story », a également adressé ses félicitations à la future maman.

Cette nouvelle phase de vie intervient alors que Cécilia s’apprête à ouvrir officiellement son complexe sportif, un projet mûri depuis longtemps et désormais concrétisé. Ce centre disposera d’une salle d’Hyrox ainsi que d’une école de danse, éléments qui illustrent parfaitement son engagement dans la promotion du sport et de la culture. Les démarches administratives longues et les signatures officielles relatives à cet espace ont été récemment finalisées, comme elle l’a indiqué sur les réseaux sociaux, témoignant du sérieux et de l’ampleur de ce projet professionnel.