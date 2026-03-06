Figure incontournable de la scène française depuis près de vingt ans, Soprano a su fédérer un public intergénérationnel grâce à une carrière marquée par des tubes, des collaborations variées et des performances scéniques importantes, dont un concert au Stade Vélodrome devant 55 000 spectateurs en 2017. Né à Marseille et actif à la fois en groupe et en solo, il incarne une réussite populaire qui trouve ses racines dans son histoire locale et ses engagements artistiques.

Figure incontournable de la scène française depuis près de vingt ans, Soprano a su fédérer un public intergénérationnel grâce à une carrière marquée par des tubes, des collaborations variées et des performances scéniques importantes, dont un concert au Stade Vélodrome devant 55 000 spectateurs en 2017. Né à Marseille et actif à la fois en groupe et en solo, il incarne une réussite populaire qui trouve ses racines dans son histoire locale et ses engagements artistiques.

Né Saïd M’Roumbaba à Marseille, Soprano découvre très tôt le chant au cours de fêtes et de mariages, pratique qu’il a lui-même qualifiée de « le gospel musulman » et qui a nourri sa vocation scénique. Son parcours professionnel débute réellement en 2002 avec la création du groupe Psy4 de la Rime, formé avec ses cousins et qui contribue à l’affirmation de sa voix dans le rap français. Quelques années plus tard, il se lance en solo avec l’album Puisqu’il faut vivre, un projet inspiré par la série télévisée Les Soprano et porté par des titres comme « A la bien » et « Halla Halla » qui l’imposent rapidement hors des cercles hip-hop.

Album après album, Soprano multiplie les succès commerciaux et les tournées. Sa capacité à mêler rap, pop et sonorités du monde lui permet de toucher un public large et diversifié, des jeunes aux parents. Sa popularité culmine notamment en 2017 lorsqu’il remplit le Stade Vélodrome à Marseille devant 55 000 spectateurs, exploit qui fait de lui le premier artiste francophone à atteindre une telle affluence au stade depuis Johnny Hallyday.

Publicité

Soprano, une machine à tubes et des collaborations gagnantes

Au fil de sa carrière, Soprano s’est illustré par des collaborations avec des artistes de styles variés. Il a travaillé avec Marina Kaye sur « L’Everest », avec Amel Bent sur « Quand la musique est bonne », et avec Indila sur « Hiro ». D’autres duos notables incluent « Coup de cœur » avec Kenza Farah, « No Me Mires Más » avec Kendji Girac, « Mondial » avec Tal et « Mieux que nous » en duo avec Matt Pokora. Ces partenariats ont contribué à élargir son audience et à diversifier son répertoire.

La relation artistique et amicale entre Soprano et Matt Pokora s’est développée également à la télévision, où les deux artistes ont occupé des postes de coachs sur The Voice Kids. Dans une interview accordée à Purepeople.com, Soprano a évoqué le tempérament compétitif de son collègue, déclarant : « Son grand défaut, c’est la gagne. Des fois, ça le dépasse ! Surtout quand ça parle de l’OM. (…) Il s’oublie. Moi je m’éclate de rire. Mais on rigole bien. » Il ajoute que cette fougue se comprend comme une « gagne positive ».

Le lien entre Soprano et Marseille reste central dans son image publique. Né et élevé dans les quartiers nord de la ville, il affiche un attachement marqué à l’Olympique de Marseille, assistant régulièrement aux matchs au Stade Vélodrome et partageant la ferveur des supporters. Parallèlement à sa vie professionnelle, il a fait construire une maison qu’il qualifie de rêve, où il vit avec sa femme et leurs trois enfants.