Mathilde Seigner ne cache plus sa relation avec Johnny Hallyday

Le 25 février, invitée du talk‑show C à vous sur France 5, la comédienne Mathilde Seigner est revenue sur sa carrière et a livré des confidences sur sa vie personnelle, évoquant notamment son fils Louis et son amitié avec Johnny Hallyday. Présente pour présenter la fiction Au cœur de nos terres — disponible le lendemain sur la plateforme de France Télévisions et diffusée le 4 mars sur France 2 — l’actrice a alterné promotion professionnelle et souvenirs personnels devant Anne‑Élisabeth Lemoine.

À 58 ans, Mathilde Seigner s’est montrée à la fois rayonnante et sincère lors de l’émission. L’entretien a pris des tours plus intimes lorsque la conversation a quitté la sphère purement cinématographique pour aborder la famille et des liens d’amitié anciens. Les archives diffusées pendant l’émission ont également relancé des souvenirs partagés avec des personnalités du monde du spectacle.

Discrète sur sa vie privée, l’actrice a toutefois évoqué son fils Louis, précisant ses choix professionnels loin des plateaux de tournage. Selon Mathilde Seigner, Louis s’oriente vers la musique électronique et montre déjà des signes de réussite dans ce domaine : « Il veut faire de la musique. Il aime la musique. Pas acteur, pas du tout », a‑t‑elle indiqué, ajoutant que « il paraît qu’il est vraiment très très bon ». Le nom Seigner reste associé au cinéma français, mais la trajectoire de son fils prend une direction différente, vers les scènes et les studios musicaux.

Musique, tendresse maternelle et souvenirs avec Johnny Hallyday

Au fil de l’émission, l’émotion est montée lorsque l’équipe a diffusé une séquence d’archives datant du 30 décembre 2003, extraite de l’émission 100% Johnny. On y voit Laurent Boyer interroger Mathilde Seigner sur sa « histoire d’amitié » avec Johnny Hallyday. Dans cet extrait, elle expliquait : « Enfin, je suis une amie de Laeticia Hallyday et puis voilà, on est devenus vraiment très proches », une confidence à laquelle le chanteur avait répondu sur un ton taquin : « Merci pour moi ». La complicité apparaissait dans un geste affectueux du rockeur, qui lui recoiffe les cheveux sur le plateau.

Revenant sur ces images en direct, Mathilde Seigner a ri de l’anecdote : « Je ne m’en souvenais pas du tout ! Il me recoiffe ! », illustrant la légèreté de ce souvenir personnel. Plus tard dans l’entretien, interrogée par Patrick Cohen, elle a évoqué ce qu’elle retenait de Johnny Hallyday après sa disparition le 5 décembre 2017, marquant un temps d’arrêt avant de dire qu’il lui laissait « tellement » de souvenirs.

La comédienne a insisté sur l’homme plutôt que sur la légende, évoquant « des souvenirs même privés » et qualifiant Johnny d’« homme d’une simplicité incroyable ». Elle a ajouté : « Moi j’ai adoré, je l’ai adoré », rappelant que, au‑delà de l’icône capable d’enflammer des stades et des générations, l’artiste pouvait se révéler accessible dans l’intimité.