Mathieu Kassovitz et sa maison à Vincennes : jardin, ring de boxe et deux bâtisses

France 4 diffuse ce 9 juin 2026 le film La Haine, œuvre de Mathieu Kassovitz qui, à sa sortie en 1995, a frappé les consciences et marqué durablement le paysage cinématographique français. Situé le 22 octobre 1995 à 10h38 dans les cités des Muguets, le film expose une journée tendue après une nuit de violences : murs tagués, véhicules brûlés et une population sous tension. Au centre du récit, l’état critique d’un jeune, Abdel Ichaha , 16 ans, plongé dans le coma après une interpellation qualifiée de violente, catalyse une colère collective et alimente la filiation narrative du film.

Écrit en 1993 et inspiré de faits réels, La Haine suit trois protagonistes — Vinz, Saïd et Hubert — dont les trajectoires illustrent des réactions différentes face à l’injustice et à la misère sociale. Vinz, jeune volatile et armé, incarne la vengeance et la radicalisation possible ; Hubert tente de préserver un équilibre, tandis que Saïd oscille entre les deux. Le film, tourné en noir et blanc, a été distingué à Cannes pour sa mise en scène puis par les César et a rassemblé plus de deux millions de spectateurs en salles, devenant une œuvre régulièrement citée dans les débats sur la représentation des banlieues françaises.

La diffusion par France 4 s’inscrit dans un calendrier où le film continue d’être revu et commenté, tant pour son traitement stylistique que pour son regard sur la fracture sociale. À la fois objet de célébration critique et source de controverses, La Haine demeure un point de référence lorsqu’il s’agit d’évoquer les violences urbaines et leurs répercussions sur les quartiers populaires dans les années 1990.

Vincennes : la maison, la boxe et le retrait du réalisateur

Mathieu Kassovitz vit aujourd’hui à Vincennes, à proximité immédiate du bois de Vincennes, dans un quartier calme de l’Est parisien. Il a choisi un mode de vie discret, loin des projecteurs et des apparats médiatiques, et privilégie un quotidien simple dans une propriété entourée d’une certaine confidentialité.

La résidence se compose de deux bâtisses blanches : l’une sert de maison principale, l’autre est aménagée autour d’une passion, la boxe. Un ring est installé à domicile, utilisé régulièrement et présenté non comme un objet décoratif mais comme un équipement fonctionnel destiné à l’entraînement.

Un jardin sépare les deux constructions et ouvre sur la végétation du bois, offrant une perspective sur la nature. Le lieu est décrit comme un espace mêlant création, sport et repos, où la pratique physique participe d’une discipline quotidienne. Kassovitz a plusieurs fois évoqué son intérêt pour les sports de combat, qu’il associe à une forme de résistance et de maintien personnel ; cette pratique structure ses journées et répond à une exigence de contrôle physique et mental.

La maison accueille également une vie familiale et demeure un point d’ancrage entre les tournages et les engagements professionnels du réalisateur. La propriété comprend une maison principale, une annexe dédiée à la boxe équipée d’un ring, un jardin et une vue sur le bois de Vincennes.