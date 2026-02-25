Match Maroc–Écosse : décision attendue sur la délocalisation

Le rendez-vous entre la sélection marocaine et celle d’Écosse, programmé le 19 juin au Gillette Stadium dans la banlieue de Boston, voit son maintien en suspens. Un différend financier oppose en effet les autorités locales aux organisateurs et menace la tenue de ce deuxième match de poules de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sur ce site.

D’après une enquête de Bloomberg, la commune de Foxborough refuse de prendre en charge la note liée aux mesures de sécurité et à la présence policière exigées pour plusieurs rencontres prévues au stade. Le montant évoqué pour ces prestations atteindrait 7,8 millions de dollars et couvrirait, outre ce match, des rencontres à élimination directe, dont un seizième et un quart de finale.

Bill Yukna, président du conseil municipal, a fait savoir que la collectivité ne considérait pas ces dépenses comme devant être prises en charge par la ville. Faute d’un accord négocié avant la mi-mars, l’exploitant du stade pourrait se voir retirer sa licence d’exploitation, empêchant ainsi la FIFA d’y programmer des matchs.

Une solution d’urgence à trouver

Si aucun compromis n’est trouvé dans les délais, il est probable que la FIFA soit contrainte de relocaliser la rencontre maroco-écossaise vers une autre ville hôte. Un changement de site impliquerait une réorganisation logistique importante pour les équipes, les supporters et les autorités sportives chargées de la compétition.

La situation met en lumière les coûts considérables associés à l’accueil d’événements internationaux et la répartition des responsabilités entre organisateurs et collectivités locales, un point qui pourrait encore compliquer l’agenda des matches prévus au Gillette Stadium si un accord financier n’est pas rapidement conclu.