Master KG revient sur sa prétendue rupture avec Nomcebo, après « Jerusalema »

Master KG, le producteur de musique sud-africain a récemment levé un coin de voile sur sa prétendue rupture avec la chanteuse Nomcebo Zikode, après leur tube à succès « Jerusalema ».

En effet, après le succès du titre « Jerusalema », le producteur de musique sud-africain et la chanteuse Nomcebo Zikode ont connu un moment de mal compréhension. A en croire les déclarations de Master KG à DRUM, il y avait un malentendu qui pourrait être résolu. « Il n’y a pas de drame entre Nomcebo et moi, juste un malentendu ici et là. Les problèmes viennent d’elle et d’Open Mic, pas de moi. Nous n’avons pas de problème, eh bien, de mon côté. Elle a dit qu’elle n’était pas payée. En fin de compte, les masters appartiennent à Open Mic, elle et moi ne sommes que des artistes interprètes, et ils doivent résoudre le problème avec les splits et tout ça », a laissé entendre Master KG.

Il a aussi ajouté qu’il y a bien longtemps qu’ils se sont parlés. « Nous n’avons pas parlé depuis longtemps, je vois ses messages et je les aime. Je comprends aussi qu’elle est occupée et que nous sommes toujours en tournée. Peut-être que bientôt, lorsque l’affaire sera résolue, nous nous réunirons et célébrerons le succès de la chanson », dixit le producteur.

Master KG a poursuivi en déclarant qu’il aimerait bien travailler avec Nomcebo à l’avenir. « J’aimerais vraiment faire plus de musique avec Nomcebo à l’avenir. Elle a son propre style et sa propre façon de faire bouger les choses. Je crois que le succès de la chanson n’est pas venu d’un seul côté. C’était moi et elle qui nous réunissions et faisions en sorte que cela se produise », a-t-il déclaré.

Pour rappel, « Jerusalema » est le plus grand hit ayant connu de succès jusqu’à ce jour par le « couple ». Malheureusement, au lieu qu’il soit une cause d’unité et de célébration, il est devenu source de division.

En effet, au cours du mois de juillet 2021, grande était la surprise de tous, quand Nomcebo ait révélé qu’elle n’avait pas reçu ses redevances malgré le succès international de Jerusalema. Dans la foulée, Master KG a fait une publication sur Twitter pour dénoncer les affirmations, tout en alléguant que la chanteuse avait reçu de l’argent. Il a par la suite supprimé ses tweets, avant d’accuser Nomcebo d’être cupide pour avoir prétendument exigé 70% de redevances sur la chanson au lieu des 50% convenus.