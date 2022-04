Massacre de civils à Bucha en Ukraine imputé à la Russie: Moscou dénonce un montage et révèle des incohérences

Alors que l’Ukraine est ses alliés occidentaux accusent la Russie d’avoir massacré des civils dans la ville ukrainienne de Bucha, la Russie dément toute implication et annonce qu’elle convoquera une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’incident.

Des centaines de corps de civils ont été découverts, selon les Ukrainiens, dans la ville de Bucha libérée par les forces russes il y a quelques jours. Des images graphiques de la ville au nord-ouest de Kiev, sont apparues au cours du week-end, montrant plusieurs corps vêtus de vêtements civils éparpillés. Kiev n’a pas tardé à blâmer l’armée russe pour l’incident, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba alléguant qu’il s’agissait d’un « massacre délibéré » de civils.

« Le massacre de Bucha était délibéré. Les Russes visent à éliminer autant d’Ukrainiens que possible. Nous devons les arrêter et les expulser. J’exige maintenant de nouvelles sanctions dévastatrices du G7 », a déclaré Kuleba sur Twitter. Les principaux politiciens occidentaux n’ont pas tardé à soutenir et à amplifier les affirmations de Kiev, le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qualifiant l’incident de « brutalité contre des civils que nous n’avons pas vue en Europe depuis des décennies ».

« Et c’est horrible, et il est absolument inacceptable que des civils soient pris pour cible et tués, et cela ne fait que souligner l’importance de la fin de cette guerre. Et c’est la responsabilité du président Poutine d’arrêter la guerre », a déclaré Stoltenberg à CNN. Une position similaire a été adoptée par de nombreux autres responsables, certains rejetant explicitement la responsabilité du « massacre » sur Moscou. Le président français Emmanuel Macron a déclaré, par exemple, que « les autorités russes devront répondre de ces crimes ».

Réaction de Moscou

Face à cette déferlante d’allégations et d’accusations sans même vérifier l’authenticité des images et la véracité des faits, la Russie a réagi et a fermement rejeté toute implication, accusant Kiev de mettre en scène toute l’affaire pour accuser les troupes russes. Selon le ministère russe de la défense, les troupes russes s’étaient retirées de la ville le 30 mars, le maire local l’ayant confirmé dans une allocution vidéo le lendemain sans mentionner « tout résident local abattu dans les rues ».

La prétendue « preuve » de l’incident n’est apparue que quatre jours après le retrait, lorsque les services de renseignement ukrainiens et « des représentants de la télévision ukrainienne sont arrivés dans la ville », a ajouté l’armée russe, soulignant que de multiples incohérences montrent que l’affaire « a été mise en scène par le gouvernement de Kiev » pour les médias occidentaux.

« À la lumière de la provocation flagrante des radicaux ukrainiens à Bucha, la Russie a exigé qu’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU soit convoquée le lundi 4 avril. Nous allons mettre en lumière les présomptueux provocateurs ukrainiens et leurs patrons occidentaux », a déclaré le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky, dans un poste de télégramme.

Moscou a lancé une offensive à grande échelle contre l’Ukraine fin février, suite à l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk signés en 2014, et à la reconnaissance éventuelle par la Russie des républiques du Donbass à Donetsk et Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France avaient été conçus pour régulariser le statut de ces régions au sein de l’État ukrainien.

La Russie a maintenant exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux régions rebelles par la force.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer