Martyn Ford, le boxeur « le plus effrayant du monde », lance un défi à Dwayne Johnson

Il s’appelle Martyn Ford et détient l’appellation de l’homme le plus effrayant du monde. Les dernières informations, à propos de cet individu légendaire, font état de ce que le célèbre boxeur a lancé un défi à Dwayne Johnson, l’autre poids lourd de la WWE.

Depuis quelques temps, Dwayne Johnson, alias The Rock, devrait avoir des soucis à se faire. Et pour cause, une célébrité anglaise du combat à main nue a envie d’en découdre avec le boxeur et acteur américain, apprend-on des médias internationaux.

Selon les informations, le 2 avril 2022, Martyn Ford devra livrer un combat contre l’Iranien, Hulk, à l’O2 Arena, à Londres, en Grande Bretagne.

Martyn Ford voudrait faire d’une pierre deux coups

Au milieu des préparatifs de ce duel de gladiateur, l’adepte des salles de gym, qui est qualifié d’homme le plus effrayant du monde, a lancé un défi à un champion du monde de la MME, et non des moindres, en la personne de Dwayne Johnson.

Le plus surprenant dans cette histoire, c’est que le boxeur de 39 ans, qui mesure 203 centimètres et pèse 145 kilogrammes, veut affronter The Rock, juste après son combat avec Hulk.

Martyn Ford, dans des propos, rapportés par les médias, a déclaré que son adversaire n’aurait aucune chance de se retrouver dans le même ring que lui. Le trentenaire, à en croire les mêmes sources, a assuré qu’il a l’intention de blesser, grièvement, son vis-à-vis. Dans ses déclarations, le colosse est, tellement, sûr de lui qu’il est pressé d’en découdre avec ses adversaires, à quelques minutes d’intervalle.

Martyn Ford est né, le 26 mai 1982. Il a grandi avec ses deux parents dans le West Midlands, à Birmingham, en Angleterre.

L’athlète anglais est doté d’un physique hors-norme et ne passe pas inaperçu. D’ailleurs, l’homme est très suivi sur les réseaux sociaux et cumule plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram.