Marseille: le groupe pour le déplacement à Angers, avec Alexis Sanchez

L’Olympique de Marseille se déplace ce vendredi soir, sur la pelouse d’Angers pour le compte de la 9è journée de Ligue 1. Découvrez le groupe retenu par l’entraîneur Igor Tudor pour cette rencontre.

Après une pause de deux semaines, à cause de la trêve internationale de septembre, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi, avec le début de la neuvième journée. En ouverture, il sera proposé une rencontre intéressante entre Marseille (2è) et Angers (14è). En cas de victoire, l’OM prendra provisoirement la tête du championnat de France devant le PSG. Et pour y arriver, l’entraîneur marseillais Igor Tudor a convoqué un groupe de 21 joueurs.

Écarté du groupe en début de saison, le Sénégalais Bamba Dieng enchaîne une deuxième convocation consécutive. À noter également le retour d’Eric Bailly, forfait contre Rennes lors de la huitième journée. La star Alexis Sanchez, et les cadres que sont Cengiz Ünder, Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi sont aussi du déplacement. Côté absences, Nuno Tavares est suspendu, alors que Sead Kolasinac est blessé.

Le groupe de Marseille

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu, Balerdi, Clauss, Gigot, Mbemba, Toure, Kabore, Bailly, Guendouzi, Gerson, Gueye, Veretout, Rongier, Under, Harit, Sanchez, Suarez, Payet, Dieng

𝗛-𝟵 ⏳



Le groupe de notre coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 pour #SCOOM ce soir à 21h 🔥 pic.twitter.com/HBYn76txuS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2022