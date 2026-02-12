Maroc : stupéfaction d’ex-élèves de «Monsieur Jacques», Français accusé de viols et agressions sur 89 mineurs dans 9 pays

Daté du 10 février 2026, un appel à témoins a été diffusé par le parquet de Grenoble au sujet de Jacques Leveugle, né il y a 79 ans. L’avis public publié par les magistrats concerne des faits graves qui lui sont reprochés sur une très longue période.

Les poursuites visent des actes qualifiés de viols et d’agressions sexuelles aggravées commis sur 89 personnes mineures. Ces faits sont signalés pour des périodes s’étalant de 1967 à 2022 et auraient eu lieu dans plusieurs pays. Outre les atteintes sexuelles dénoncées, Jacques Leveugle est également mis en cause dans des affaires de meurtre concernant deux membres de sa famille, sa mère et sa tante.

Français de nationalité, Jacques Leveugle a, au cours de sa vie, résidé au Maroc. Dans ce pays, certains anciens élèves qui l’avaient eu comme enseignant ou interlocuteur ont livré des témoignages aux équipes de RFI. Les éléments rendus publics par le parquet de Grenoble se limitent à la date de l’appel et aux chefs d’accusation énoncés, ainsi qu’à l’identité et l’âge de la personne recherchée par la justice. Le décompte des victimes mentionne spécifiquement 89 mineurs et la chronologie des faits couvre l’intervalle 1967-2022.

