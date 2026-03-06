Maroc : quand Regragui refuse une photo avec Ouahbi, son successeur

Lors d’une cérémonie organisée jeudi par la Fédération royale marocaine de football, Walid Regragui a officiellement passé le flambeau à Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l’Atlas. Un court instant, au caractère symbolique, a retenu l’attention des présents et des observateurs.

Après les hommages rendus par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, l’ancien sélectionneur a cédé sa place. Lorsque Lekjaa a proposé une photo réunissant les deux techniciens, Regragui a décliné l’offre, préférant ne pas apparaître aux côtés de son successeur pour ce cliché.

Il a expliqué qu’il souhaitait laisser à Ouahbi le privilège de ce moment en solo, rappelant que la même attention lui avait été accordée auparavant. Ce refus courtois a été perçu comme un geste de générosité destiné à mettre en lumière celui qui reprend les rênes.

Un départ sans polémique et un message d’appui

La transition s’est déroulée sans heurts. Regragui avait annoncé, au terme de la CAN 2025, sa décision de quitter ses fonctions, arguant qu’il avait senti le moment opportun pour transmettre la responsabilité afin de favoriser la continuité et la progression du groupe.

Lors de son intervention, il a assuré que tout le staff et les joueurs soutiendraient le nouveau sélectionneur et s’est montré confiant quant à l’avenir, souhaitant pleine réussite à Ouahbi dans sa mission.

Mohamed Ouahbi doit désormais prendre ses marques et préparer les échéances à venir pour l’équipe nationale, avec en point de mire la prochaine Coupe du monde.