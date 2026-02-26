Maroc: le comité directeur de football évite la question de la succession de l’entraîneur Regragui

Le comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) s’est réuni ce jeudi pour examiner plusieurs dossiers prioritaires. Cette session, suivie de près par les observateurs en raison des rumeurs concernant l’avenir de Walid Regragui à la tête de l’équipe nationale, n’a toutefois pas abordé le sujet de la succession du sélectionneur.

Le communiqué publié après les débats détaille principalement des modifications réglementaires touchant la Ligue nationale de football professionnel (LNFP). Les discussions ont porté sur la révision des modalités d’organisation des assemblées générales, l’encadrement du fonctionnement de la commission chargée du contrôle et de l’audit, ainsi que sur les critères d’adhésion et d’éligibilité des clubs. Des recommandations juridiques visant à clarifier la pratique du football professionnel au sein de la Ligue figuraient également à l’ordre du jour.

Sur la question du sélectionneur national, le compte rendu officiel reste discret. Le président Fouzi Lekjaa a néanmoins informé les membres qu’un bilan approfondi de la participation à la Coupe d’Afrique des Nations sera organisé lors d’une réunion dédiée dans les jours à venir.

Communications et rumeurs autour de la succession