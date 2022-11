Maroc: la réaction de Hakim Ziyech après la victoire sur la Belgique

Grand artisan de la victoire du Maroc face à la Belgique (0-2) ce dimanche en Coupe du monde, Hakim Ziyech, élu homme du match, a estimé que ce titre revient à tout le groupe.

le Maroc s’est offert ce dimanche, sa première victoire à la Coupe du monde 2022. Les Lions de l’Atlas se sont imposés face à la Belgique (2-0), à l’occasion de la deuxième journée du groupe F. Un grand exploit des hommes de Walid Regragui dû notamment à un Hakim Ziyech, auteur d’un grand match. Une prestation XXL qui lui a d’ailleurs permis d’être élu homme du match, à la fin de la rencontre.

En conférence de presse à la fin de ce choc, le milieu de terrain de Chelsea a estimé que «le premier match (0-0 face à la Croatie, ndlr) était plus difficile pour nous à disputer. Nous ne pouvions jouer notre jeu, la Croatie a joué un très bon match. Celui-là était peut-être plus facile pour nous, notamment au niveau des milieux de terrain: ils ont peut-être fait plus d’erreurs que les Croates.Nous avons joué un jeu très fort, robuste, notamment en défense. Nous attendions leurs erreurs et je pense que nous avons pris l’avantage grâce à ça et marqué au bon moment».

Interrogé sur son ressenti après avoir été choisi homme du match, le Lion de l’Atlas estime qu’il «mérite pas ce trophée de joueur du match»: «Il s’agit d’un effort collectif que nous avons réalisé: tout le monde était derrière moi, il s’agit d’une œuvre collective».

Ziyech a ensuite évoqué le soutien inconditionnel du public marocain. «Après 60-70 minutes, certains étaient fatigués et quand nous avons marqué ce but, ils se sont ralliés à nous. Ca nous a donné plus de puissance, de pouvoir. La foule nous a aidés: elle était derrière nous et je crois que ça nous a boostés réellement», a conclu le joueur des Blues.

Avec cette victoire logique, le Maroc relance son Mondial, et prend provisoirement la tête du groupe F devant son adversaire du jour. Les Lions de l’Atlas vont tenter d’arracher leur qualification pour les huitièmes de finale, contre le Canada, jeudi prochain, à l’occasion de la troisième journée des phases de poule.