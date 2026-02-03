Maroc : la FRMF conteste les sanctions de la CAF après la finale houleuse de la CAN 2025

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé qu’elle contesterait les sanctions prononcées par la Confédération africaine de football (CAF) à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations. La rencontre, remportée par le Sénégal face au Maroc, a été marquée par une série d’événements perturbateurs qui ont motivé l’intervention disciplinaire de la CAF.

Dans un communiqué officiel, la FRMF affirme que les mesures infligées ne reflètent pas, selon elle, la réalité des faits et leur dimension. L’instance marocaine estime que la réponse disciplinaire n’est pas en adéquation avec ce qu’elle qualifie de portée et de gravité des incidents observés au cours de la finale.

La fédération précise par ailleurs qu’elle entend faire valoir ses droits et utiliser les procédures de recours disponibles pour contester ces décisions. Aucune précision supplémentaire sur le calendrier ou la nature exacte des démarches n’a été fournie dans le texte rendu public.

Sanctions imposées par la CAF

La Confédération africaine de football a, pour sa part, infligé à la suite de ces faits des amendes importantes et a prononcé des suspensions disciplinaires touchant les deux fédérations impliquées dans la finale. Les sanctions concernent donc tant l’équipe sénégalaise que l’équipe marocaine.

La FRMF a choisi de répondre officiellement à ces sanctions en annonçant sa volonté de recourir aux voies de contestation, tandis que la CAF maintient les mesures disciplinaires prises contre les deux instances nationales.