Maroc : Hakimi et Aguerd absents de l’entraînement, avant le choc contre le Portugal

Le défenseur central de la sélection marocaine, Nayef Aguerd, et le latéral droit, Achraf Hakimi, étaient absent à l’entrainement collectif ce vendredi, à 24 heures du choc contre le Portugal, en quarts de finale du Mondial 2022.

C’est une nouvelle qui ne devrait pas rassurer les fans des Lions de l’Atlas, à 24 heures du quart de finale Maroc-Portugal en Coupe du monde. Le défenseur central Nayef Aguerd et le latéral Achraf Hakimi n’ont pas pris part à la séance d’entrainement de ce vendredi.

Les hommes du sélectionneur Walid Regragui ont effectué ce matin leur dernière répétition avant le choc contre la formation lusitanienne. Comme l’informe RMC Sport, les deux joueurs n’ont pas été aperçus avec le groupe.

La veille, L’Equipe indiquait que le défenseur de West Ham, sorti sur blessure à la 84e minute contre l’Espagne, souffre d’une lésion aux isochio-jambiers et qu’il faudrait un « miracle » pour le voir aligné demain. Le staff technique ne serait d’ailleurs plus optimiste sur le cas de son joueur et préparerait déjà Jawad El-Yamiq, entré à sa place mardi, pour le remplacer.

«Si j’ai fini le match, c’est que ça devrait aller. On va serrer les dents de toute façon, on n’a pas le choix, on est en quarts de finale !», a lancé le capitaine des Lions de l’Atlas, à la sortie de la rencontre face à la Roja, remportée par l’équipe chérifienne aux tirs au but.