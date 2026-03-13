Maroc : Fouzi Lekjaa affirme ne pas vouloir démissionner de la FRMF

Les bruits de couloir qui annoncent un départ imminent de Fouzi Lekjaa à la tête de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ne semblent pas refléter la réalité. Alors que la rumeur enfle sur les réseaux et dans certains médias, des proches de l’instance assurent que le président ne prépare pas sa démission.

La séquence post-CAN 2025, marquée par la défaite du Maroc en finale face au Sénégal et le départ de l’entraîneur Walid Regragui, a intensifié la pression sur la direction fédérale. Depuis lors, les critiques à l’encontre de la gouvernance du football national se sont multipliées, alimentant spéculations et commentaires virulents en ligne.

Contacté par le média le360, un entourage proche de la FRMF balaie ces allégations et affirme qu’aucune procédure de départ n’est envisagée. En outre, la prochaine Assemblée générale prévue par l’institution ne comporte pas d’élection pour la présidence, ce qui laisse le dirigeant en place poursuivre ses missions.

Un calendrier statutaire qui maintient le statu quo

Le fait que l’Assemblée générale à venir ne soit pas de nature élective réduit, pour l’instant, les possibilités d’un changement institutionnel rapide. Dans ce contexte administratif, la continuité de la direction permet de garantir le suivi des dossiers en cours et des projets fédéraux sans rupture de pouvoir.

Malgré les démentis, la situation reste sous haute surveillance médiatique. Les commentaires sur les réseaux sociaux et les interrogations des observateurs du football national maintiennent la pression sur la FRMF, qui devra gérer à la fois les attentes du public et les répercussions sportives de la défaite en finale.