Maroc : deux soldats américains portés disparus lors de l’exercice African Lion 2026

Deux militaires américains participant à l’exercice militaire conjoint African Lion 2026 ont été portés disparus samedi soir près d’une falaise à Cap Draa, dans la région de Tan-Tan, dans le sud du Maroc , ont annoncé dimanche les armées marocaine et américaine.

« Deux militaires américains participant à African Lion 2026 ont été portés disparus le 2 mai 2026 vers 21 heures, au niveau d’une falaise à Cap Draa, dans la région de Tan-Tan », ont indiqué les Forces armées royales marocaines (FAR) dans un communiqué publié sur Facebook. Les deux soldats sont partis en randonnée à l’issue des exercices de la journée et leur absence a donné l’alerte le soir, selon le Wall Street Journal qui cite des responsables militaires américains.

Les premiers éléments transmis à Reuters et à CBS News par des responsables américains de la défense évoquent une chute possible des deux militaires depuis la paroi rocheuse vers l’océan Atlantique. « Je peux confirmer que cet incident n’est pas lié au terrorisme », a précisé l’un de ces responsables.

Des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage ont été immédiatement lancées par les forces marocaines, américaines et d’autres pays participant à l’exercice, mobilisant des moyens terrestres, aériens et maritimes. L’enquête sur les circonstances exactes de la disparition se poursuit, ont indiqué les deux états-majors.

22e édition d’African Lion

African Lion est le plus important exercice militaire conjoint annuel du commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM). La 22e édition, lancée officiellement lundi 27 avril à Agadir, mobilise plusieurs milliers de soldats issus d’une quarantaine de pays alliés et partenaires.

L’exercice se déploie sur plusieurs sites au Maroc, dont la base de Tan-Tan et le polygone de Cap Draa, et inclut des manœuvres terrestres, aériennes, maritimes, ainsi que des séquences de tir réel et de simulation.

Le partenariat militaire entre Rabat et Washington s’est resserré ces dernières années, sur fond de reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, position réaffirmée par l’administration américaine le 29 avril 2026. Le Maroc est l’un des principaux alliés non-membres de l’OTAN sur le continent africain.