Maroc: démantèlement d’un réseau terroriste

Les autorités marocaines ont annoncé avoir démantelé un réseau terroriste opérant dans quatre villes du royaume. Ce groupe, composé de quatre membres âgés entre 35 et 40 ans, était suspecté d’embrigader des combattants pour rejoindre la branche de Daech dans la région sahélo-saharienne.

Le Maroc annonce avoir éffectué de nouvelles opérations à succès contre un réseau terroriste. Selon un communiqué de l’Office central de recherche judiciaire, les opérations de démantèlement se sont déroulées les 29 et 30 janvier dans les villes de Tanger, Casablanca, Beni Mellal et Inezgane. Les suspects étaient activement impliqués dans l’embrigadement et l’envoi de combattants vers la branche de Daech opérant dans la région sahélo-saharienne.

Les enquêtes ont révélé que ce réseau entretenait des liens étroits avec les dirigeants de Daech dans le Sahel, au sud du Sahara, dans le but de faciliter le transfert d’extrémistes vers cette région. Des perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis la saisie de plusieurs éléments compromettants, dont des appareils électroniques, des sommes d’argent, des armes blanches telles que des sabres de grande taille, des cagoules, des gants, et même un fusil.

Les autorités marocaines ont souligné l’efficacité de leur stratégie de lutte contre le terrorisme, affirmant avoir démantelé 200 cellules entre 2003 et 2023. Les suspects ont été placés en garde à vue et seront traduits en justice.