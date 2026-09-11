Maroc : Akhannouch critique les promesses de Lekjaa autour du Mondial 2030

Le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch a critiqué jeudi 10 septembre à Médiouna les annonces de Fouzi Lekjaa autour du Mondial 2030, estimant que de grands projets nationaux ne devaient pas être transformés en promesses électorales à moins de deux semaines des législatives du 23 septembre.

Devant des militants du Rassemblement national des indépendants, Akhannouch a notamment contesté l’idée que le Maroc pouvait déjà revendiquer l’organisation de la finale du Mondial 2030. Il a rappelé que la répartition des grands matches devait faire l’objet de consultations officielles entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal, les trois principaux pays hôtes.

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football et membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité, a défendu la candidature du futur Grand Stade Hassan II de Benslimane pour accueillir la finale. La FIFA a attribué l’organisation du tournoi au Maroc, à l’Espagne et au Portugal, mais n’a pas encore désigné le stade du dernier match.

Akhannouch a également insisté sur le caractère national des grands projets d’infrastructure, en particulier le stade de Benslimane. Dans un compte rendu publié par son parti, il a affirmé que ces investissements relevaient de l’État et ne pouvaient être présentés comme la réalisation d’une formation politique ou d’un responsable particulier.

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Les propos interviennent en pleine campagne pour les législatives du 23 septembre. Le Rassemblement national des indépendants, le Parti authenticité et modernité et le Parti de l’Istiqlal gouvernent ensemble, mais présentent leurs propres listes pour le renouvellement des 395 sièges de la Chambre des représentants.

La FIFA confirme que le Maroc, l’Espagne et le Portugal sont les principaux pays hôtes de l’édition 2030, avec trois matches commémoratifs en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Le choix précis du stade de la finale ne figure pas dans les décisions d’attribution publiées par l’instance.