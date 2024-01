Maroc 1-1 RDC: les explications de Regragui sur sa chaude altercation avec Chancel Mbemba

-Publicité-

Le sélectionneur du Maroc a donné sa part de vérité sur la chaude empoignade avec Chancel Mbemba à la fin du match contre la RDC (1-1) dimanche soir. Et Walid Regragui a rejeté les accusations de racisme proférées par le capitaine des Léopards.

Au terme d’un match très disputé, la RDC a arraché le point du nul face au Maroc (1-1) dimanche soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2023. Un résultat qui maintient les Léopards dans la course, qui iront chercher leur qualification pour les huitièmes de finale contre la Tanzanie, mercredi.

Après la rencontre, une altercation a éclaté entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Un mal entendu entre le sélectionneur des Lions de l’Atlas et le capitaine des Léopards qui a viré en bagarre générale. Le défenseur central a même accusé le Marocain d’avoir tenu des propos racistes à son encontre.

En conférence de presse, Walid Regragui est revenu sur l’incident et a donné sa part de vérité. Il a raconté ce qui s’est passé en partant de sa discussion avec le coach des Léopards. « J’ai dit à Sebastien Desabre : “Ramène-le moi, il pète un câble, il raconte n’importe quoi. Je n’ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s’il a des images autres que celles que l’on voit à la télévision, qu’il les sorte, avec plaisir. Et il verra exactement ce qu’il s’est passé», a-t-il confié.

Avant de raconter les faits. Il les a exposé depuis le début où il a voulu serrer la main au capitaine des Léopards. «Avant que j’aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi : “Mais pourquoi tu me parles comme ça ?” Et là, il regarde ailleurs, genre “je ne te serre pas la main”.

Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens. Je lui ai dit : “Tu te la racontes !” Et il me dit : Tu m’as traité de con !”. Il n’y a pas de souci qu’il ait entendu ça, même si je ne l’ai jamais dit, mais en parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu’il soit un peu honnête avec lui-même », a expliqué Walid Regragui.

De son côté, le capitaine des Lions de l’Atlas, Saiss, a appelé les deux protagonistes au calme, dans un post sur les réseaux sociaux. Il a également souhaité que l’Afrique reste unie.