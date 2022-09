Mark Zuckerberg: sa femme Priscilla Chan enceinte de leur troisième enfant

Le patron du méta, Mark Zuckerberg a annoncé, ce mercredi 21 septembre 2022 que sa femme Priscilla Chan est enceinte de leur troisième enfant.

Quelques heures après qu’il a été révélé que sa valeur nette a chuté de 71 milliards de dollars, Zuckerberg, 38 ans, informe qu’il sera bientôt papa pour la troisième fois. Zuckerberg et sa femme, Priscilla Chan, partagent déjà deux enfants ensemble, deux filles, nommées Maxima, six ans, nées en décembre 2015, et August, cinq ans, née en août 2017.

« Gros bisous. Heureux de partager que Max et August auront une nouvelle petite sœur l’année prochaine », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux en légende d’un cliché montrant le milliardaire aux côtés de sa femme, Chan, posant sa main sur son ventre.

Le couple , qui s’est marié en 2012, a commencé à se fréquenter alors qu’ils étaient étudiants à l’université de Harvard. Lorsqu’il annonçait la grossesse de leur fils Max, Zuckerberg a révélé que sa femme avait déjà subi trois fausses couches.