Marion Game : après sa disparition, Micheline succombe à un cancer

Gérard Hernandez , 93 ans, vient de perdre son épouse Micheline, décédée à 96 ans des suites d’un cancer contre lequel elle se battait depuis quelque temps. Le comédien, célèbre pour son rôle de Raymond dans la série Scènes de ménages, partageait sa vie avec Micheline depuis plus de 70 ans. Cette disparition intervient alors que le prime inédit de Scènes de ménages diffusé sur M6 le mardi 10 février 2026 rappelait l’absence de Marion Game, décédée le 23 mars 2023, et la place toujours vacante du personnage d’Huguette dans la série.

Micheline et Gérard Hernandez s’étaient rencontrés en 1952 au Pouliguen, en Loire-Atlantique, lorsqu’il avait 19 ans ; elle était alors professeure d’esthétique. Mariés depuis plusieurs décennies, ils ont eu un fils unique, François, aujourd’hui actif dans le milieu du cinéma, ainsi que des petits-enfants. Dans des interviews passées, Gérard évoquait la relation fusionnelle qui les unissait et saluait l’énergie de son épouse.

La disparition de Micheline survient dans un contexte émotionnel encore marqué par le décès de Marion Game, partenaire de longue date de Gérard dans le duo Raymond–Huguette pendant quinze ans. Les téléspectateurs avaient retrouvé les couples cultes de la série lors du prime du 10 février, mais l’absence de Huguette reste un point sensible pour l’équipe et le public.

« On a tous pris un coup » : comment Gérard Hernandez a tenu après la disparition de Marion Game

Après le décès de Marion Game, plusieurs membres de la distribution ont commenté le vide laissé par l’actrice. « Son aura plane toujours sur la série. On a tous pris un coup quand elle est partie », confiait récemment David Mora à Closer. Gérard Hernandez, pour sa part, a choisi de poursuivre le travail sur la série : selon son partenaire, « je trouve ça très beau qu’il continue de travailler. À son âge, c’est important pour garder la forme, autant physique qu’intellectuelle ».

Interrogé par Nice-Matin, Gérard Hernandez a qualifié la longévité de Scènes de ménages de miracle et de « cadeau de fin de carrière ». Il reconnaît ne pas s’être imaginé poursuivre si longtemps après le lancement de la série en 2009, et souligne l’importance de l’activité professionnelle pour son maintien physique et intellectuel.

Sur le plan privé, l’acteur a régulièrement souligné l’importance de sa famille et la place centrale de Micheline dans sa vie. Dans Télé-Loisirs (2023), il disait : « C’est incroyable à quel point nous sommes fusionnels […] Nous sommes comme ces oiseaux, les inséparables. Alors forcément, moi, j’imagine le pire. Quand l’un va partir, l’autre, forcément, le suivra. J’y pense tout le temps. » Il racontait également, avec humour, la vitalité de Micheline, qu’il comparait à « Robocop » en évoquant sa pratique de la natation.

