Marion Cotillard voisine de Leonardo DiCaprio et Madonna à Los Feliz

Ce 6 mars 2026, la chaîne TMC diffuse le thriller sanitaire Contagion , film dans lequel Marion Cotillard interprète la docteure Leonora Orantes. Le long métrage décrit la propagation rapide d’un virus mortel après un voyage en Asie et met en scène la lutte des experts de santé publique pour en tracer l’origine, offrant un écho saisissant aux enjeux contemporains de sécurité sanitaire.

Ce 6 mars 2026, la chaîne TMC diffuse le thriller sanitaire Contagion, film dans lequel Marion Cotillard interprète la docteure Leonora Orantes. Le long métrage décrit la propagation rapide d’un virus mortel après un voyage en Asie et met en scène la lutte des experts de santé publique pour en tracer l’origine, offrant un écho saisissant aux enjeux contemporains de sécurité sanitaire.

Dans Contagion, Beth Emhoff, campée par Gwyneth Paltrow, succombe précocement à une grippe mystérieuse après un déplacement professionnel, poussant son entourage, notamment son mari Mitch joué par Matt Damon, à chercher des réponses. Le film suit la propagation mondiale de l’épidémie, la mobilisation d’organismes internationaux et les réactions sociales; le personnage d’Alan Krumwiede, incarné par Jude Law, illustre quant à lui la circulation d’informations douteuses qui complexifie la gestion de la crise.

Si ce rôle a contribué à la visibilité internationale de Marion Cotillard, l’actrice partage aujourd’hui sa vie entre la France et les États-Unis. Récompensée par un Oscar en 2008 pour son interprétation d’Édith Piaf dans La Môme, elle combine engagements artistiques et vie de famille, oscillant entre projets européens et productions hollywoodiennes.

Publicité

Marion Cotillard vit à Los Feliz

Nichée dans le quartier prisé de Los Feliz, à Los Angeles, la résidence de l’actrice illustre ce double ancrage. Selon les informations disponibles, elle aurait déboursé près de six millions d’euros pour une villa d’environ 400 mètres carrés, construite en 1937 et rénovée dans un style contemporain. L’habitation comprend cinq chambres, quatre salles de bains, une bibliothèque, une salle de sport et un vaste salon avec cheminée; la cuisine et les salles d’eau ont été repensées avec des matériaux nobles tels que le marbre.

Les aménagements extérieurs accentuent l’aspect résidentiel haut de gamme de la propriété : une piscine à débordement offre une vue dégagée sur les collines hollywoodiennes, plusieurs terrasses en briques permettent de profiter du climat californien et une maison d’hôtes indépendante complète l’ensemble, répondant aux exigences d’intimité souvent recherchées par les personnalités.

Le choix de Los Feliz s’inscrit dans une logique de proximité avec le cœur de l’industrie cinématographique américaine tout en conservant une certaine discrétion. Le quartier est connu pour avoir accueilli ou abriter des célébrités telles que Leonardo DiCaprio et Madonna, ce qui renforce son attractivité auprès d’artistes et professionnels du cinéma.

Publicité

Sur le plan personnel, cette installation intervient après une longue relation avec le réalisateur Guillaume Canet, avec qui elle a eu deux enfants, Marcel et Louise. La famille a longtemps fréquenté le Cap-Ferret, lieu de vie et de tournage apprécié du couple et cité comme source d’inspiration pour le film Les Petits Mouchoirs.